Votre chatbot IA préféré directement dans vos lunettes, vous y croyez ? Ce n'est pas une hallucination, c'est bel et bien réel, et c'est un fabricant chinois qui est à l'œuvre.
Le fabricant chinois RayNeo, spécialiste des lunettes de réalité augmentée, a dévoilé ce mardi deux nouvelles gammes destinées à des usages distincts : les RayNeo iO Smart Glasses, conçues comme un assistant discret pour les situations professionnelles, et les RayNeo GT et GT Max. Ces dernières sont pensées pour transformer un smartphone ou un ordinateur en écran géant portable.
Les iO Smart Glasses : un affichage d’informations en surimpression
Les RayNeo iO se présentent comme des lunettes classiques de 33 grammes, avec une répartition équilibrée du poids entre l’avant et l’arrière de la monture.
Leur écran transparent Micro-LED monochrome (vert) affiche des informations directement dans le champ de vision de l’utilisateur, traductions, transcriptions, rappels ou texte de présentation, sans obstruer la vue ni être visible par l’entourage. La transparence optique est annoncée à 97 %, avec une luminosité perçue jusqu’à 1 300 nits.
Les fonctionnalités annoncées sont les suivantes :
- Traduction en temps réel (55 langues et 109 accents) via la technologie Timekettle BabelOS 3.0, avec un délai d’environ une seconde.
- Transcription et assistant IA (Ambient AI Life Log), capable d’identifier les actions à mener après une réunion et de les proposer à l’ajout dans un calendrier, validables par un mouvement de tête.
- Téléprompteur intégré, faisant défiler un texte à l’écran au rythme de la voix pour les prises de parole en public.
- Compatibilité avec plusieurs modèles d’IA (Gemini 3.1 Flash Lite par défaut, avec une option d’abonnement pour accéder à ChatGPT 5.1, Gemini 2.5 Pro, Claude ou DeepSeek).
Pour améliorer la capture audio en environnement bruyant, les lunettes intègrent quatre microphones et un capteur de vibrations vocales. Une molette sur la branche permet de naviguer entre les fonctions, tandis qu’un voyant signale l’activation des microphones ou de la traduction.
Les GT et GT Max : un écran géant portable
Destinées au divertissement et au travail nomade, les RayNeo GT et GT Max projettent un écran virtuel privé à partir d’un smartphone, d’un ordinateur ou d’une console compatible. La GT offre un affichage allant jusqu’à 231 pouces, tandis que la GT Max peut atteindre 307 pouces, avec un champ de vision élargi (59° contre 46° pour la GT).
Ces modèles proposent les fonctionnalités suivantes :
- Trois modes d’affichage : Steady (image stabilisée pendant un déplacement), Pinned (écran fixe dans l’espace) et Follow (suivi des mouvements de la tête).
- Compatibilité Dolby Vision native, ainsi qu’une conversion en temps réel des contenus SDR vers le HDR par IA.
- Un système audio développé avec Bang & Olufsen, incluant quatre haut-parleurs et un gain de 5 dB sur les basses fréquences. Le mode Whisper concentre le son vers l’utilisateur pour limiter les nuisances pour l’entourage.
- Une connectivité étendue : smartphones, PC, tablettes, mais aussi consoles portables (Steam Deck, ROG Ally, Lenovo Legion Go) et fixes (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch via un adaptateur dédié).
Les deux modèles sont compatibles avec des verres correcteurs personnalisés. La GT Max existe en trois tailles (S, M, L) selon la distance entre les pupilles de l'utilisateur.
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