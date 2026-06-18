Une enquête publiée par le magazine Wired a révélé que Meta avait intégré discrètement un logiciel de reconnaissance faciale à son application Meta AI sur mobile, sans pour autant activer la fonctionnalité. Face aux réactions du public, l'entreprise a retiré le logiciel. Une autre enquête a par la suite établi que Meta détient une licence pour un logiciel de reconnaissance faciale développé par la société Rank One Computing, qui travaille notamment pour l'armée américaine et les forces de l'ordre.