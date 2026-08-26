Côté fonctionnalité, la messagerie de Tuta est relativement brute et, bien qu'elle existe depuis des années, il lui manque encore plusieurs options. Il semblerait toutefois que son équipe continue de peaufiner le service. Jusqu'à présent, Tuta ne construisait qu'un index de recherche partiel sur les boîtes mail. L'éditeur bascule vers une indexation complète. L'ensemble des emails, y compris les plus anciens, est désormais téléchargé et stocké sous forme chiffrée directement sur l'appareil de l'utilisateur.

Les emails étant chiffrés de bout en bout, le service ne peut pas indexer le contenu des messages sur ses propres serveurs, puisqu'il n'a pas accès au texte en clair. L'indexation doit donc se faire localement, une fois les emails déchiffrés sur l'appareil, ce qui permet une recherche plus rapide sans remettre en cause la confidentialité des messages. C'est d'ailleurs une option que propose Proton pour activer une recherche avancée dans sa messagerie (au-delà de l'objet qui n'est pas chiffré).

Tuta a aussi poursuivi le travail entamé avec FastSync, la technologie de synchronisation déployée l'an dernier et présentée par l'éditeur comme dix fois plus rapide que l'ancien système. Les équipes indiquent avoir continué à l'optimiser, ce qui se traduit par une synchronisation plus rapide des boîtes mail chiffrées entre les différents appareils.