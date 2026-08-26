Tuta fait évoluer sa messagerie chiffrée avec une recherche repensée et une meilleure organisation des labels, tandis que son calendrier gagne la gestion des fuseaux horaires.
L'éditeur allemand Tuta annonce un ensemble de mises à jour pour sa messagerie et son calendrier chiffrés. La recherche dans les emails s'accélère grâce à une nouvelle méthode d'indexation, et les événements du calendrier peuvent désormais intégrer un fuseau horaire précis.
Une indexation complète pour retrouver ses emails chiffrés plus vite
Côté fonctionnalité, la messagerie de Tuta est relativement brute et, bien qu'elle existe depuis des années, il lui manque encore plusieurs options. Il semblerait toutefois que son équipe continue de peaufiner le service. Jusqu'à présent, Tuta ne construisait qu'un index de recherche partiel sur les boîtes mail. L'éditeur bascule vers une indexation complète. L'ensemble des emails, y compris les plus anciens, est désormais téléchargé et stocké sous forme chiffrée directement sur l'appareil de l'utilisateur.
Les emails étant chiffrés de bout en bout, le service ne peut pas indexer le contenu des messages sur ses propres serveurs, puisqu'il n'a pas accès au texte en clair. L'indexation doit donc se faire localement, une fois les emails déchiffrés sur l'appareil, ce qui permet une recherche plus rapide sans remettre en cause la confidentialité des messages. C'est d'ailleurs une option que propose Proton pour activer une recherche avancée dans sa messagerie (au-delà de l'objet qui n'est pas chiffré).
Tuta a aussi poursuivi le travail entamé avec FastSync, la technologie de synchronisation déployée l'an dernier et présentée par l'éditeur comme dix fois plus rapide que l'ancien système. Les équipes indiquent avoir continué à l'optimiser, ce qui se traduit par une synchronisation plus rapide des boîtes mail chiffrées entre les différents appareils.
Du côté de l'organisation de la boîte mail, les labels affichent désormais un compteur d'emails non lus. Ils peuvent aussi être imbriqués les uns dans les autres comme des dossiers, et les boîtes mail partagées peuvent être repliées pour alléger l'affichage. Tuta prévoit par ailleurs d'ajouter des règles de tri capables d'assigner automatiquement un label aux emails entrants. Cela devrait notamment simplifier la routine des utilisateur migrant depuis Gmail.
Le calendrier Tuta s'enrichit pour sa part de la prise en charge des fuseaux horaires pour chaque événement. Lors de la création d'un rendez-vous, il devient donc possible de définir un fuseau différent pour l'heure de début et l'heure de fin. Par défaut, la zone est déterminée automatiquement, à partir du système sur les applications natives ou du navigateur en cas d'usage via le client web. Bien entendu, il se met à jour de lui-même si l'appareil change de zone géographique. Nous rapportions en juillet que Tuta testait aussi une migration automatisée des boîtes mail Gmail et Outlook vers son service.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction UE
Tuta est un service de messagerie sécurisé particulièrement efficace avec un fort engagement envers la confidentialité des internautes. En revanche, il manque encore cruellement de fonctionnalités et n'accompagne pas l'utilisateur dans sa transition.
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