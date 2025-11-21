Avec cette nouveauté Infomaniak Mail va enfin pouvoir vraiment concurrencer Gmail

À sa sortie en avril 2004, la messagerie de Gmail démocratisait l'usage des étiquettes face aux dossiers cloisonnés et vieillisants. L'idée est de pouvoir ajouter plusieur libellés à un même message tout en simplifiant les requêtes au sein de la boite mail. Les adeptes des dossiers peuvent néanmoins créer des règles pour répliquer un comportement similaire.

L'hébergeur suisse Infomaniak se positionne comme une alternative anti-GAFAM et responsable. En plus d'une interface moderne, le founisseur est plutôt généreux en termes de stockage avec 20 Go gratuits dédiés aux emails. Mais pour les internautes accoutumés à Gmail, difficile de migrer quand la gestion des messages présente moins de flexibilité.

Au sein du forum officiel dédié aux utilisateurs, beaucoup attendent donc l'arrivée de ces étiquettes, d'autant qu'une structure similaire par Catégorie est déjà implémentée au sein du service de stockage en ligne d'Infomaniak, kDrive. L'équipe d'Infomaniak vient de marquer cette demande à l'état d'implémentation.