Avec cette nouveauté Infomaniak Mail va enfin pouvoir vraiment concurrencer Gmail

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Infomaniak Mail : les labels vont enfin faire leur arrivée. La demande, qui traînait depuis longtemps dans les retours utilisateurs, vient de passer au statut d'implémentation.
Difficile d'attirer les adeptes de Gmail lorsque la parité des fonctionnalités n'est pas au rendez-vous. Sur ce point, la messagerie suisse d'Infomaniak est en passe d'ajouter une corde à son arc.
Infomaniak Mail, bientôt une vraie parité avec Gmail
À sa sortie en avril 2004, la messagerie de Gmail démocratisait l'usage des étiquettes face aux dossiers cloisonnés et vieillisants. L'idée est de pouvoir ajouter plusieur libellés à un même message tout en simplifiant les requêtes au sein de la boite mail. Les adeptes des dossiers peuvent néanmoins créer des règles pour répliquer un comportement similaire.
L'hébergeur suisse Infomaniak se positionne comme une alternative anti-GAFAM et responsable. En plus d'une interface moderne, le founisseur est plutôt généreux en termes de stockage avec 20 Go gratuits dédiés aux emails. Mais pour les internautes accoutumés à Gmail, difficile de migrer quand la gestion des messages présente moins de flexibilité.
Au sein du forum officiel dédié aux utilisateurs, beaucoup attendent donc l'arrivée de ces étiquettes, d'autant qu'une structure similaire par Catégorie est déjà implémentée au sein du service de stockage en ligne d'Infomaniak, kDrive. L'équipe d'Infomaniak vient de marquer cette demande à l'état d'implémentation.
La raison du retard ? Une contrainte technique bien réelle. Comme l'expliquait Julien Arnoux en décembre 2023 : "Les labels sont bien en développement, cette fonctionnalité était bloquée par une limite technique qui est en train d'être levée sur notre infrastructure mail." Bon, il semblerait quand même que cette limite ait mis deux ans à être réglée. On imagine que l'équipe a dû travailler sur une refonte de son infrastructure.
Entre-temps, Infomaniak Mail a introduit l'envoi programmé et le rappel des messages. L'équipe a également implémenté un assistant d'écriture avec son IA maison ainsi que la possibilité d'envoyer des messages chiffrés.
Reste à savoir quand cette implémentation sera bel et bien effective pour les utilisateurs. Parmi les autres alternatives, Proton Mail dispose depuis ses débuts d'une organisation par dossiers et par libellés avec en plus un chiffrement des messages au repos.
- storage20 Go de stockage
- securityChiffrement natif partiel
- alternate_emailDomaine personnalisé en option
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Il ne manque pas grand-chose à la messagerie d'infomaniak pour pleinement nous satisfaire et nous tenir définitivement éloignés des mastodontes américains. Rassurant avec sa localisation sous le signe d'une confidentialité accrue tout comme grâce à la façon dont la société gère ses datacenters, non sans un regard porteur en matière d’écologie. On apprécie l'arrivée du chiffrement, mais on regrette cette nouvelle interface redondante et inutile.