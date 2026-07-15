Une synchronisation continue, à sens unique, adoucit ensuite la bascule : le mail de votre banque envoyé sur l'ancienne adresse atterrit aussi dans la nouvelle, le temps de prévenir vos contacts et de couper le cordon. Et comme il s'agit de Tuta, le chiffrement s'applique dès le transfert, les messages étant chiffrés sur votre appareil avant même de toucher les serveurs de l'entreprise, qui ne peut donc techniquement pas les lire.

Pour l'heure, la fonction se teste en bêta fermée auprès d'entreprises et d'utilisateurs triés sur le volet, histoire de vérifier sa tenue sur les boîtes les plus obèses. Une fois cette phase bouclée, le déploiement visera les offres payantes et professionnelles. Les comptes gratuits devront se contenter de l'import manuel de fichiers EML ou MBOX lancé l'an dernier : il fonctionne, mais au prix de plusieurs manipulations et sans conserver l'organisation des dossiers. Dans le même mouvement, Tuta Drive décroche ses applications autonomes sur iOS et Android, avant une bêta ouverte promise dans les prochains mois.

Le maillon qui manquait à l'écosystème souverain

Dans notre test complet de Tuta Mail, le verdict tenait en une phrase : un service exemplaire sur la confidentialité, mais qui « n'accompagne pas l'utilisateur dans sa transition ». One-Click Migration répond précisément à ce reproche. Il vient surtout couronner dix-huit mois de rattrapage méthodique, menés au rythme très allemand de la maison (lent, mais têtu). Les étiquettes sont enfin venues épauler les dossiers en janvier 2025, puis une extension pour Thunderbird a suivi début 2026. La bêta privée de Tuta Drive est arrivée à la mi-avril, avant l'adhésion au consortium bureautique Euro-Office en juin.

Face à lui, Proton dégaine des arguments similaires avec son outil Easy Switch ; Tuta joue plutôt la carte de l'universalité en parlant IMAP, donc à peu près tous les fournisseurs du marché. Le tout reste hébergé en Allemagne, sous droit européen, un argument que l'entreprise aux plus de 10 millions d'utilisateurs martèle depuis quinze ans. Un paradoxe subsiste tout de même : la maison qui aspire vos mails par IMAP refuse toujours de l'offrir en sortie, chiffrement de bout en bout oblige. La porte d'entrée est désormais grande ouverte, celle de sortie reste fermée à double tour.

En attendant l'arrivée du bouton chez tous les abonnés payants, l'import manuel reste la seule voie officielle, moins élégante mais fonctionnelle. Le jour venu, il ne restera qu'une excuse pour ne pas quitter Gmail : l'habitude.