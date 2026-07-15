Deux décennies de mails, de factures et de photos de famille : l'historique reste le meilleur agent de rétention de Gmail. Tuta vient de présenter l'outil censé le faire déménager tout seul, chiffrement compris.
Tout le monde a déjà songé à claquer la porte de Gmail, et presque tout le monde a renoncé pour la même raison : des années d'archives impossibles à déménager sans y laisser un week-end (et quelques cheveux). La messagerie chiffrée allemande Tuta, ex-Tutanota, pense avoir trouvé la parade et annonce sur son blog l'entrée en bêta fermée de One-Click Migration, un outil de rapatriement automatique des boîtes mail externes. L'annonce s'accompagne d'un second morceau : des applications mobiles autonomes pour Tuta Drive, son stockage en ligne chiffré.
Une boîte qui se remplit toute seule, dossiers compris
Le principe tient du déménagement clés en main : on relie son ancienne boîte, et les cartons se remplissent, se transportent et se rangent tout seuls, armoire par armoire. Concrètement, l'outil se connecte à n'importe quel compte parlant IMAP (l'espéranto de la messagerie, que même votre vieux compte Orange pratique couramment), Gmail et Outlook en tête, puis déverse l'intégralité de l'historique dans Tuta Mail en répliquant l'arborescence des dossiers à l'identique.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction UE
Une synchronisation continue, à sens unique, adoucit ensuite la bascule : le mail de votre banque envoyé sur l'ancienne adresse atterrit aussi dans la nouvelle, le temps de prévenir vos contacts et de couper le cordon. Et comme il s'agit de Tuta, le chiffrement s'applique dès le transfert, les messages étant chiffrés sur votre appareil avant même de toucher les serveurs de l'entreprise, qui ne peut donc techniquement pas les lire.
Pour l'heure, la fonction se teste en bêta fermée auprès d'entreprises et d'utilisateurs triés sur le volet, histoire de vérifier sa tenue sur les boîtes les plus obèses. Une fois cette phase bouclée, le déploiement visera les offres payantes et professionnelles. Les comptes gratuits devront se contenter de l'import manuel de fichiers EML ou MBOX lancé l'an dernier : il fonctionne, mais au prix de plusieurs manipulations et sans conserver l'organisation des dossiers. Dans le même mouvement, Tuta Drive décroche ses applications autonomes sur iOS et Android, avant une bêta ouverte promise dans les prochains mois.
Le maillon qui manquait à l'écosystème souverain
Dans notre test complet de Tuta Mail, le verdict tenait en une phrase : un service exemplaire sur la confidentialité, mais qui « n'accompagne pas l'utilisateur dans sa transition ». One-Click Migration répond précisément à ce reproche. Il vient surtout couronner dix-huit mois de rattrapage méthodique, menés au rythme très allemand de la maison (lent, mais têtu). Les étiquettes sont enfin venues épauler les dossiers en janvier 2025, puis une extension pour Thunderbird a suivi début 2026. La bêta privée de Tuta Drive est arrivée à la mi-avril, avant l'adhésion au consortium bureautique Euro-Office en juin.
Face à lui, Proton dégaine des arguments similaires avec son outil Easy Switch ; Tuta joue plutôt la carte de l'universalité en parlant IMAP, donc à peu près tous les fournisseurs du marché. Le tout reste hébergé en Allemagne, sous droit européen, un argument que l'entreprise aux plus de 10 millions d'utilisateurs martèle depuis quinze ans. Un paradoxe subsiste tout de même : la maison qui aspire vos mails par IMAP refuse toujours de l'offrir en sortie, chiffrement de bout en bout oblige. La porte d'entrée est désormais grande ouverte, celle de sortie reste fermée à double tour.
En attendant l'arrivée du bouton chez tous les abonnés payants, l'import manuel reste la seule voie officielle, moins élégante mais fonctionnelle. Le jour venu, il ne restera qu'une excuse pour ne pas quitter Gmail : l'habitude.