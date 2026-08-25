Intel a profité de l'événement Hot Chips 2026 pour lever en partie le voile sur la prochaine génération de Xeon 7, Diamond Rapids, attendue en 2027. Autant dire que le constructeur américain avait quelques chiffres bien sentis à mettre sur la table : jusqu’à 256 cœurs physiques, 1,28 Go de cache LLC, 128 lignes PCI Express 6.0 et une bande passante mémoire qui peut grimper jusqu’à environ 1,6 To/s grâce à de la MRDIMM.

Derrière ces chiffres qui donnent rapidement le tournis se cache surtout une nouvelle manière de construire le processeur. Intel abandonne une partie de ses habitudes pour multiplier les blocs de calcul, séparer davantage calcul, mémoire et entrées-sorties, et s’appuyer sur UCIe-S plutôt que sur son interconnexion EMIB. Une évolution qui rapproche aussi, par certains aspects, Diamond Rapids de la philosophie « chiplet » poussée depuis plusieurs générations par AMD.