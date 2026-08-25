Meta a donc versé les fonds, intégré les équipes, commencé à absorber la technologie, puis a dû tout défaire. Le recrutement n'a pas mieux tourné du côté des talents : Peter Steinberger, le créateur de la plateforme open source OpenClaw dont Zuckerberg s'était entiché, a préféré rejoindre OpenAI en février. Restait le rachat en mars de Moltbook, ce forum peuplé d'agents autonomes construit précisément sur OpenClaw, dont le patron a rejoint le laboratoire d'IA avancée de Meta. Beaucoup de mouvements pour un résultat qui tient dans un mot : recommencer.

Un agent maison, entraîné chez le concurrent

Le projet Hatch mijote depuis le printemps et avance en parallèle du feuilleton chinois, pas en réaction à celui-ci. Pour apprendre à l'agent à naviguer sur le web sans tout casser, Meta aurait construit des répliques fermées de plateformes comme Reddit, Etsy, DoorDash ou Outlook. Des terrains d'entraînement où l'agent se trompe sans conséquence. L'ironie de la période veut que Hatch soit entraîné sur Claude, le modèle d'Anthropic, avant une bascule prévue vers le modèle maison de Meta pour le déploiement commercial. Payer un concurrent pour former l'outil qui viendra le concurrencer, voilà une dépendance que le groupe compte visiblement solder rapidement, avec un modèle baptisé Watermelon visé pour octobre.

Meta a bâti son empire sur des services gratuits financés par la publicité, et envisagerait cette fois jusqu'à 200 dollars mensuels, un niveau qui l'aligne sur les offres haut de gamme des géants du secteur. La question européenne reste entière. Le groupe est coutumier des calendriers décalés de ce côté de l'Atlantique. Meta AI n'a été déployé en France qu'en mars 2025, deux ans après son lancement américain, et le lancement français des Ray-Ban Display a été repoussé en janvier dernier. Rien n'indique pour l'instant que Hatch échappera à cette mécanique, entre obligations du DMA et vigilance des régulateurs. Zuckerberg avait d'ailleurs résumé son ambition lors de la dernière conférence sur les résultats trimestriels de Meta, sans citer Hatch : des agents qui comprennent vos objectifs et travaillent jour et nuit pour vous aider à les atteindre.