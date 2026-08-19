Koh-Lanta et Waze, voilà peut-être l'un des plus improbables partenariats de cet été 2026 ! À quelques jours du démarrage de la saison Koh-Lanta All Stars sur TF1, l'émission culte s'invite là où on ne l'attendait pas forcément : dans votre GPS. Waze et TF1 lancent ce mercredi 19 août « L'Épreuve des Routes », vantée comme une expérience de navigation façon Koh-Lanta, qui va piquer la curiosité des amateurs du programme d'aventure. Le non moins célèbre présentateur de l'émission, Denis Brogniart, a prêté sa voix à l'application de navigation de Google, pour faire des bouchons de rentrée et de retour de vacances une véritable épopée survivaliste.