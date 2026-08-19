Waze et TF1 ont annoncé mercredi le lancement de « L'Épreuve des Routes », une expérience de navigation aux couleurs de la saison Koh-Lanta All Stars, qui débute le 25 août sur la Une. Denis Brogniart prêtera sa voix aux automobilistes pendant six mois.
Koh-Lanta et Waze, voilà peut-être l'un des plus improbables partenariats de cet été 2026 ! À quelques jours du démarrage de la saison Koh-Lanta All Stars sur TF1, l'émission culte s'invite là où on ne l'attendait pas forcément : dans votre GPS. Waze et TF1 lancent ce mercredi 19 août « L'Épreuve des Routes », vantée comme une expérience de navigation façon Koh-Lanta, qui va piquer la curiosité des amateurs du programme d'aventure. Le non moins célèbre présentateur de l'émission, Denis Brogniart, a prêté sa voix à l'application de navigation de Google, pour faire des bouchons de rentrée et de retour de vacances une véritable épopée survivaliste.
Votre GPS Waze vous fait plonger dans l'univers de Koh-Lanta, avec Denis Brogniart lui-même
Alors comment ça va marcher, tout ça ? Concrètement, les utilisateurs de Waze peuvent dès à présent activer un vrai mode Koh-Lanta dans leur application. Il est possible de l'activer en passant par le bouton en haut à gauche (les trois bandes parallèles), normalement vous verrez apparaître la tête de Denis Brogniart, en bas de l'écran, avec la mention Conduisez avec Koh-Lanta et la voix iconique de Denis Brogniart, et un petit bouton bleu « Essayer ».
Une fois que vous avez cliqué sur ce dernier, vous tombez sur la page Koh-Lanta de l'application, sur laquelle vous pouvez choisir ou activer trois petites options, comme la Navigation vocale avec la voix de l'animateur de TF1. C'est ainsi sa voix qui prend le relais pour les indications routières, avec des formules qui sentent bon le sable chaud et le feu de camp.
Le sobre « tournez à gauche dans 200 mètres » n'est ainsi plus. Place à des répliques comme « Prenez la première sortie, c'est vraiment l'épreuve qu'il ne faut pas louper », ou encore la promesse d'un totem d'immunité une fois la destination atteinte, beaucoup en rêvent ! Cela devrait rendre un peu plus marrant certains trajets pénibles ou chronophages, si vous aimez cette ambiance.
Les conducteurs peuvent même choisir leur camp, tribu rouge ou tribu jaune, avec un avatar aux couleurs de leur équipe sur la carte. Et cerise sur le gâteau, le véhicule peut se transformer en radeau avec le logo totem de Koh-Lanta, symbole évidemment de l'une des épreuves les plus emblématiques du programme. Denis Brogniart, qui révèle avoir pris beaucoup de plaisir à enregistrer les indications en les ponctuant de références à Koh-Lanta, dit aussi être honoré de prêter à sa voix à une application qu'il avoue « utiliser au quotidien en voiture ou à moto ».
Une option disponible pendant six mois, en marge du lancement de la nouvelle saison All Stars
C'est doublement le bon moment pour lancer cette opération, puisqu'elle démarre pile pendant la période des retours de vacances d'été, moment où Waze enregistre traditionnellement un pic d'utilisation. L'application continue par ailleurs de proposer ses mises à jour trafic en temps réel, histoire de garder un pied dans le réel malgré l'ambiance jungle.
Alors qu'il sera possible de profiter de la voix de monsieur Koh-Lanta et de l'option pendant six mois sur Waze, c'est aussi l'occasion, pour TF1, d'accentuer la promotion autour d'une nouvelle saison, toujours produite par ALP (Banijay France), qui intervient à peine deux mois après la finale de la précédente, Les Reliques du destin, remportée par Cynthia devant un peu plus de 2 millions de téléspectateurs.
Dès le mardi 25 août 2026 en prime time sur la Une et sur TF1+ en streaming, ce sont cette fois 18 anciens candidats emblématiques qui seront réunis, parmi lesquels trois anciens vainqueurs (Ugo, Christina, Naoil) et deux finalistes (Charlotte, Tania), sur une île du Pacifique au sud du Panama. L'autre surprise sera la fin du round d'observation, puisque l'aventure démarrera directement avec les Destins Liés, qui rassemblent les candidats deux par deux, pour le meilleur et pour le pire.
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