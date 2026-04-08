Après 27 ans d’antenne, la chaîne emblématique du jeu vidéo en France, Game One, stoppée en fin d’année dernière, pourrait bien renaître de ses cendres dès la rentrée. Mais sous quel nom ?
Le 9 octobre dernier, la nouvelle faisait le tour du web, déchirant au passage le cœur de nombreux joueurs en France : l’arrêt de la chaîne culte du jeu vidéo en France, à savoir Game One. Mais selon David Neichel, ex-patron d’ESL Gaming, celle-ci devrait faire son retour sur les écrans, à la rentrée, comme l’explique RTL.
Un retour prévu pour la rentrée de septembre ?
Pour David Neichel, l’histoire est loin d’être terminée. Ce dernier voit déjà se profiler un retour dès le 1er septembre pour cette chaîne culte, brutalement arrêtée après 27 ans de bons et loyaux services. Un véritable morceau de mémoire pour toute une génération de joueurs.
Dans les faits, le projet prend forme autour d’une nouvelle entité réunissant les activités de Game One et J-One, avec le retour d’une grande partie de l’équipe originelle.
Mais renaissance ne rime pas forcément avec héritage intact, et la marque historique devrait disparaître, faute de pouvoir être conservée telle quelle. Un détail symbolique, mais qui en dit long sur les défis à venir.
Ne l’appelez plus Game One
Car au-delà de la nostalgie, le chantier s’annonce aussi stratégique. Les investisseurs devront notamment s’entendre sur des accords cruciaux liés au référencement et à la distribution auprès des principaux opérateurs. Des négociations décisives, qui conditionnent directement la relance d’une chaîne pourtant encore rentable au moment de son arrêt, un paradoxe qui n’a pas manqué de faire réagir.
En attendant ce retour à l’antenne, l’esprit de la chaîne n’a jamais vraiment quitté les écrans. Une partie de l’équipe de Game One a récemment repris du service avec « La Team : Le Respawn », diffusée sur Twitch, rassemblant au passage plusieurs milliers de fidèles. Preuve, s’il en fallait une, que la communauté est toujours bien présente.
Reste à savoir à quoi ressemblera cette nouvelle mouture. Entre concepts inédits et retour des émissions cultes, la future chaîne devra trouver le bon équilibre pour séduire à la fois les nostalgiques et une nouvelle génération de joueurs.
Et pour David Neichel, le pari n’a rien d’utopique : « Il y a encore une place pour une télévision plus familiale et intergénérationnelle que ce que proposent aujourd’hui les plateformes de streaming. »
Sur le réseau X, c’est Marcus (que nous avions pu rencontrer en fin d’année dernière) qui a sollicité ses ptizamis pour trouver un nouveau nom.
Plusieurs appellations ont été suggérées : « Game On », « New Game +», « Restart », « Reboot », « Press Start » et même l’indémodable « Quadricolor »… Affaire à suivre donc.