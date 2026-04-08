Dans les faits, le projet prend forme autour d’une nouvelle entité réunissant les activités de Game One et J-One, avec le retour d’une grande partie de l’équipe originelle.

Mais renaissance ne rime pas forcément avec héritage intact, et la marque historique devrait disparaître, faute de pouvoir être conservée telle quelle. Un détail symbolique, mais qui en dit long sur les défis à venir.