Toutefois, supprimer l'étape de validation manuelle peut créer des erreurs potentielles. Un message mal interprété ou mal formulé par l'IA est plus difficile à corriger une fois envoyé que si le mail est encore en brouillon. Claude devrait toutefois rédiger des mails correctement, à contrario de certaines extensions.

Anthropic conserve ainsi un système de contrôle, laissant à l’utilisateur ou à l’administrateur le choix du niveau d’autonomie accordé à l’assistant.