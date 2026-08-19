Claude s'améliore de jour en jour. Fini les tâches répétitives pour des choses simples, l'intelligence artificielle peut désormais gérer vos e-mails à votre place dans Gmail, le service de messagerie le plus utilisé au monde.
Anthropic a étendu les fonctionnalités de son intégration avec Google Workspace. Désormais, Claude peut envoyer, répondre et transférer des e-mails via Gmail sans demander une confirmation à chaque envoi, l'utilisateur garde cependant un certain contrôle sur les opérations.
Cette mise à jour complète une intégration existante qui permettait déjà à Claude d’interagir avec Gmail, Google Calendar et Google Drive. Jusqu’à présent, l’envoi d’e-mails restait cependant soumis à une validation manuelle. Avec cette nouvelle version, les utilisateurs peuvent autoriser Claude à envoyer des messages sans approbation préalable, tout en conservant la possibilité d’activer ou non cette option.
Un fonctionnement contrôlé par l’utilisateur
Par défaut, le système conserve une étape de validation. Les utilisateurs peuvent modifier ce paramètre dans leurs préférences, tandis que les administrateurs des comptes Team et Enterprise ont la possibilité d’imposer ou non cette restriction pour les membres de leur organisation. Les utilisateurs qui ne passent pas à la caisse n'en profiteront pas en revanche, la fonction est réservée aux utilisateurs qui paient.
Concrètement, un utilisateur peut demander à Claude de répondre à un fil de discussion. L’IA rédige alors le message et l’envoie, sans attendre de confirmation si l’option correspondante est activée. Elle peut également transférer des e-mails.
L'automatisation comporte des risques
Automatiser des tâches répétitives est une des fonctionnalités les plus évidentes des intelligences artificielles. Les réponses standardisées, les relances ou transferts de messages en font partie. Pour les utilisateurs confrontés à un volume important d’e-mails, le gain de temps peut être notable.
Toutefois, supprimer l'étape de validation manuelle peut créer des erreurs potentielles. Un message mal interprété ou mal formulé par l'IA est plus difficile à corriger une fois envoyé que si le mail est encore en brouillon. Claude devrait toutefois rédiger des mails correctement, à contrario de certaines extensions.
Anthropic conserve ainsi un système de contrôle, laissant à l’utilisateur ou à l’administrateur le choix du niveau d’autonomie accordé à l’assistant.
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