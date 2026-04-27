Vos emails sont rédigés par IA ? Avec cette extension, on vient de toucher le fond

Il n'y a pas si longtemps, on aurait pu croire à un poisson d'avril tellement l'idée semble absurde. Ben Horwitz, un capital-risqueur, a développé en vibe coding une extension Chrome qui introduit volontairement des fautes dans vos e-mails générés par IA. Baptisée Sinceerly, celle-ci a pour but rendre vos messages moins suspects et plus "humanisés" aux yeux de leurs destinataires.
Alors que tous les fournisseurs de messagerie enrichissent leurs applications avec des assistants de rédaction par IA, l'extension Sinceerly prend les choses à l'envers. Au-delà du côté absurde, celle-ci s'appuie elle-même sur... Claude.
Sinceerly, l'anti-Grammarly qui fait semblant d'être vous
Ben Horwitz se décrit comme un mauvais dactylographe et légèrement dyslexique. En parallèle, il observe depuis quelque temps une boîte de réception saturée de messages trop uniformes, et trop lissés. Puisqu'il n'a aucune notion de développement, il a donc développé Sinceerly en vibe coding via le modèle Claude d'Anthropic.
Concrètement, Sinceerly s'intercale dans le navigateur Chrome pour altérer un email avant son envoi. Il supprime des majuscules en début de phrase et introduit des fautes de frappe au hasard. Le module peut même apposer la mention "sent from my iPhone" en bas du message, histoire de suggérer que la rédaction du message a été faite rapidement sur mobile. L'utilisateur règle lui-même le niveau de dégradation souhaité. Le mode "Subtle" limite les modifications à quelques détails discrets, tandis que le mode "CEO" reproduit le style d'un dirigeant qui ne relit pas ses messages avant de les envoyer.
Un peu trop caricaturale, pensez-vous ? Ben Horwitz le justifie sur X. Il a envoyé des messages non sollicités à cinq PDG du classement Fortune 500. Quatre ont répondu avec des messages de moins de dix mots chacun. Deux de ces réponses comportaient elles-mêmes des fautes de frappe.
L'extension est disponible sur le Chrome Web Store avec seulement une poignée d'utilisateurs. Mais puisqu'on parle d'un capital-risqueur, il fallait forcément que le projet rapporte un peu d'argent. Si Sinceerly est gratuit, vous aurez la possibilité d'altérer un nombre illimité d'emails moyennant 4,99$/mois.