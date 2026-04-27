Vos emails sont rédigés par IA ? Avec cette extension, on vient de toucher le fond

Concrètement, Sinceerly s'intercale dans le navigateur Chrome pour altérer un email avant son envoi. Il supprime des majuscules en début de phrase et introduit des fautes de frappe au hasard. Le module peut même apposer la mention "sent from my iPhone" en bas du message, histoire de suggérer que la rédaction du message a été faite rapidement sur mobile. L'utilisateur règle lui-même le niveau de dégradation souhaité. Le mode "Subtle" limite les modifications à quelques détails discrets, tandis que le mode "CEO" reproduit le style d'un dirigeant qui ne relit pas ses messages avant de les envoyer.

Un peu trop caricaturale, pensez-vous ? Ben Horwitz le justifie sur X. Il a envoyé des messages non sollicités à cinq PDG du classement Fortune 500. Quatre ont répondu avec des messages de moins de dix mots chacun. Deux de ces réponses comportaient elles-mêmes des fautes de frappe.