Fireflies.ai et Bluedot enregistrent les réunions virtuelles puis génèrent automatiquement des transcriptions et des résumés. Fireflies fonctionne comme un bot qui rejoint la visioconférence, tandis que Bluedot utilise une extension Chrome discrète sans présence visible dans l'appel. Les deux outils extraient les points clés et les actions à mener après chaque réunion.​​

QuestionAI propose un système de tutorat par capture d'écran : l'utilisateur photographie une question complexe et l'extension fournit une explication détaillée. L'outil prend en charge les formules LaTeX et les problèmes mathématiques. Pour sa part, eJOY transforme la navigation en exercice linguistique : l'extension affiche des sous-titres bilingues sur les vidéos et permet de sauvegarder du vocabulaire rencontré sur n'importe quel site pour le réviser ensuite via des jeux de mémorisation.​​

Et puis il y a Adobe Photoshop qui débarque dans Chrome sous forme d'extension Web. L'utilisateur clique avec le bouton droit sur une image pour l'ouvrir directement dans l'éditeur sans téléchargement. Les fonctions disponibles incluent la suppression d'arrière-plan, les ajustements de couleur et le recadrage selon des formats prédéfinis pour Instagram, Facebook ou YouTube. Enfin, Phia compare les prix en temps réel sur 40 000 sites marchands. Lorsque l'utilisateur consulte un produit, l'extension affiche automatiquement si le prix est élevé, moyen ou bas, puis propose des alternatives moins chères trouvées sur des plateformes de seconde main comme eBay, Poshmark ou The RealReal.