Après Apple et Microsoft, Google vient de publier sa sélection d'extensions Chrome pour 2025. Sans surprise, l'intelligence artificielle domine cette année, avec des outils qui transforment le navigateur en assistant personnel. Dix extensions ont été retenues pour leur capacité à automatiser des tâches, améliorer la productivité et accompagner l'internaute dans son travail quotidien.
L'éditeur met en avant des extensions qui intègrent plusieurs modèles d'IA générative directement dans Chrome. Ces outils permettent de discuter avec des documents PDF (oui, c'est bizarre), résumer des pages Web ou rédiger du texte sans changer d'onglet, ni d'application. Au-delà du surf, le navigateur se transforme alors en un environnement de travail complet.
De l'IA, toujours plus d'IA
Monica et Sider concentrent plusieurs modèles d'IA en un seul endroit : GPT-4, Claude 3.5 et Gemini. Ces extensions affichent un panneau latéral qui permet de poser des questions sur un document ouvert, d'obtenir une synthèse ou de reformuler un paragraphe. Concrètement, l'utilisateur sélectionne un texte sur n'importe quelle page Web et l'extension génère une réponse contextuelle sans obligation de copier-coller vers un service externe.
HARPA AI ajoute une couche d'automatisation : l'extension surveille les modifications sur des pages Web spécifiques. Elle détecte les variations de prix sur les sites e-commerce, suit les changements de contenu et déclenche des alertes. L'outil peut aussi automatiser des actions répétitives comme le remplissage de formulaires ou l'extraction de données au format CSV. De son côté, QuillBot se spécialise dans l'écriture avec trois fonctions principales : reformulation de phrases, correction grammaticale et génération de texte. L'extension fonctionne directement dans les formulaires Web et propose plusieurs modes de reformulation selon le contexte professionnel ou académique.
Fireflies.ai et Bluedot enregistrent les réunions virtuelles puis génèrent automatiquement des transcriptions et des résumés. Fireflies fonctionne comme un bot qui rejoint la visioconférence, tandis que Bluedot utilise une extension Chrome discrète sans présence visible dans l'appel. Les deux outils extraient les points clés et les actions à mener après chaque réunion.
QuestionAI propose un système de tutorat par capture d'écran : l'utilisateur photographie une question complexe et l'extension fournit une explication détaillée. L'outil prend en charge les formules LaTeX et les problèmes mathématiques. Pour sa part, eJOY transforme la navigation en exercice linguistique : l'extension affiche des sous-titres bilingues sur les vidéos et permet de sauvegarder du vocabulaire rencontré sur n'importe quel site pour le réviser ensuite via des jeux de mémorisation.
Et puis il y a Adobe Photoshop qui débarque dans Chrome sous forme d'extension Web. L'utilisateur clique avec le bouton droit sur une image pour l'ouvrir directement dans l'éditeur sans téléchargement. Les fonctions disponibles incluent la suppression d'arrière-plan, les ajustements de couleur et le recadrage selon des formats prédéfinis pour Instagram, Facebook ou YouTube. Enfin, Phia compare les prix en temps réel sur 40 000 sites marchands. Lorsque l'utilisateur consulte un produit, l'extension affiche automatiquement si le prix est élevé, moyen ou bas, puis propose des alternatives moins chères trouvées sur des plateformes de seconde main comme eBay, Poshmark ou The RealReal.
