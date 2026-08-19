La capacité annoncée aurait évidemment dû suffire à éveiller les soupçons. A titre de comparaison, un disque Seagate Skyhawk (mécanique et non SSD) de 32 To est affiché actuellement à plus de 1 400 € ! Les SSD approchant les 30 To existent bien, mais ils restent essentiellement destinés au marché professionnel et coûtent plusieurs milliers de dollars.



Les faux supports de stockage de ce genre ne constituent d’ailleurs pas une nouveauté. Dans certains cas, le contrôleur d’une clé USB, d’une carte mémoire ou d’un faux SSD peut être modifié pour annoncer au système une capacité largement supérieure au stockage réellement présent.