L’affaire ressemble presque à une blague : trois supposés disques externes de 32 To, achetés pour 20 dollars pièce, ne fonctionnent pas. En ouvrant les boîtiers, leur propriétaire découvre qu’ils cachent en réalité une simple carte microSD collée sur le circuit imprimé.
L’histoire a été racontée sur Reddit par un internaute dont le collègue avait acheté ces trois « disques » sur un site jugé douteux. Le prix aurait dû mettre la puce à l’oreille : 20 dollars pour 32 To de stockage, soit une capacité encore réservée à des produits professionnels extrêmement coûteux.
Un « disque dur 32 To » qui cache une microSD
Une fois branchés, les trois appareils refusent tout simplement de fonctionner. Le collègue demande alors de l’aide et les boîtiers finissent par être démontés.
La surprise est immédiate : aucune mécanique de disque dur, aucun SSD de très grande capacité à l’intérieur, mais une carte microSD fixée à chaud sur un petit PCB. C’est précisément ce que montrent les photos publiées sur Reddit.
Le vendeur n’est pas identifié dans le témoignage. En revanche, l’auteur précise que son collègue aurait découvert l’offre via une publicité diffusée sur YouTube, un détail qui rend l’histoire un peu moins anecdotique. Plusieurs autres internautes disent avoir vu passer des publicités similaires pour des supports de stockage prétendument gigantesques vendus à prix cassé.
32 To pour 20 dollars : le premier indice était pourtant assez gros
La capacité annoncée aurait évidemment dû suffire à éveiller les soupçons. A titre de comparaison, un disque Seagate Skyhawk (mécanique et non SSD) de 32 To est affiché actuellement à plus de 1 400 € ! Les SSD approchant les 30 To existent bien, mais ils restent essentiellement destinés au marché professionnel et coûtent plusieurs milliers de dollars.
Les faux supports de stockage de ce genre ne constituent d’ailleurs pas une nouveauté. Dans certains cas, le contrôleur d’une clé USB, d’une carte mémoire ou d’un faux SSD peut être modifié pour annoncer au système une capacité largement supérieure au stockage réellement présent.
Le piège devient alors plus dangereux qu’un simple produit qui ne fonctionne pas : l’appareil peut sembler accepter des fichiers jusqu’à ce que sa véritable capacité soit dépassée, avant d’écraser ou de corrompre les données déjà enregistrées.
Dans le cas présent, l’arnaque aura au moins eu le mérite d’être particulièrement grossière : trois supposés disques de 32 To pour 60 dollars au total, avec une microSD collée à l’intérieur. Une offre manifestement trop belle pour être vraie, même avant de sortir le tournevis.
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