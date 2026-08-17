La firme chinoise réagit finalement vite à la nouvelle annoncée en toute fin de semaine dernière, mais sa réponse ne convainc pas totalement.
La découverte d’un fichier détecté comme malveillant dans un paquet de pilotes hébergé par Geekom a poussé le fabricant de mini-PC à reconnaître son erreur et à présenter ses excuses.
Un vieux fichier oublié sur les serveurs de Geekom
Quelques jours après la découverte par nos confrères de VideoCardz d'un fichier détecté comme malveillant dans une archive hébergée sur ses propres serveurs, Geekom a donc réagi.
Nommé Install_PCIE_Win11_11.10.0720.2022_11222022.exe, le fichier en question était toujours accessible lorsque nous évoquions le problème en toute fin de semaine dernière. Relayée par le site VideoCardz, l'affaire avait débuté par la découverte d'un habitué de la plateforme Reddit. L'archive en question est un pilote réseau destiné à de nombreuses machines AMD de la marque chinoise, notamment les A7, A8, AE7, AE8, AX7 Pro et AX8 Pro.
Toutes les analyses menées par l'usager Reddit comme par nos confrères de VideoCardz avaient mis en lumière des signatures peu rassurantes de chevaux de Troie.
Si Geekom n'a pas apporté de réponse immédiate, la firme n'a toutefois pas trop tardé. Elle indique tout d'abord que le problème ne concerne aucun PC directement vendu avec un Windows préinstallé. Selon Geekom, le fichier incriminé était hébergé sur une ancienne page de support, qui n’était plus accessible depuis la navigation classique du site, mais restait disponible et pouvait encore être retrouvée via les moteurs de recherche.
De ce que nous avons pu voir de notre côté – nous sommes en possession d'un des modèles concernés –, les mini-PC Geekom ne semblent pas compromis. Le problème ne surviendrait qu'à partir du moment où l'utilisateur prend le fichier concerné depuis les serveurs de Geekom et l'installe ensuite sur sa propre machine. De base, aucune machine n'est donc affectée.
Geekom précise, en outre, avoir vérifié ses pages de support actuelles et n'y avoir trouvé aucune anomalie. Le fabricant ne précise toutefois pas comment le fichier potentiellement malveillant s’est retrouvé sur ses serveurs. Il indique simplement que cette ressource obsolète aurait dû être supprimée lors de la migration vers le nouveau système de support.
Aux usagers de « faire le ménage »
Le constructeur dit avoir commencé à supprimer les anciennes pages et fichiers concernés et promet de renforcer ses procédures de contrôle et de gestion des ressources. C'est la moindre des choses.
Geekom présente également ses excuses aux utilisateurs, reconnaissant que la situation est susceptible d’avoir entamé leur confiance. Pour les personnes ayant téléchargé et installé le pilote incriminé, les recommandations sont plutôt classiques : ne pas exécuter le programme, supprimer toute copie locale et lancer une analyse avec Windows Security ou un autre antivirus de confiance.
La marque conseille ensuite de réinstaller le pilote réseau depuis Windows Update, le site officiel de Realtek ou son support actuel. Une réinstallation complète de Windows est aussi proposée comme précaution supplémentaire pour les utilisateurs ayant exécuté le fichier.
Le constructeur invite enfin les utilisateurs à passer désormais par la rubrique Support actuelle de son site plutôt que par d'anciens liens susceptibles de continuer à apparaître dans les résultats de recherche. Une recommandation qui arrive certes après la découverte du problème, mais qu'il est bon de rappeler comme règle de base : privilégier toujours les sources officielles plutôt que des liens de seconde ou troisième main.
Cela dit, tout cela ne répond pas à une question d'importance : est-ce que le fichier de Geekom contient réellement un cheval de Troie ou est-ce un faux positif ? Et dans le cas où l'alerte est réelle, comment cela a-t-il pu passer outre les procédures de sécurité du fabricant ?
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