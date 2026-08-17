Quelques jours après la découverte par nos confrères de VideoCardz d'un fichier détecté comme malveillant dans une archive hébergée sur ses propres serveurs, Geekom a donc réagi.

Nommé Install_PCIE_Win11_11.10.0720.2022_11222022.exe, le fichier en question était toujours accessible lorsque nous évoquions le problème en toute fin de semaine dernière. Relayée par le site VideoCardz, l'affaire avait débuté par la découverte d'un habitué de la plateforme Reddit. L'archive en question est un pilote réseau destiné à de nombreuses machines AMD de la marque chinoise, notamment les A7, A8, AE7, AE8, AX7 Pro et AX8 Pro.

Toutes les analyses menées par l'usager Reddit comme par nos confrères de VideoCardz avaient mis en lumière des signatures peu rassurantes de chevaux de Troie.