Un fichier présent dans l’archive officielle de pilotes de la marque Geekom est détecté comme « malveillant » par plusieurs services de sécurité. Plus gênant encore, à l'heure où nous écrivons ces lignes, les archives restent en téléchargement sur le site de la marque.
À Clubic, qu'il s'agisse de nos tests ou de nos bons plans, nous avons une certaine affection pour les machines signées Geekom. Des mini-PC souvent bien pensés, performants et pas (trop) chers. Hélas, la marque semble avoir quelques soucis côté logiciels. Explications.
Plusieurs antivirus détectent la menace
Les propriétaires de mini-PC signés Geekom feraient bien de vérifier deux fois les pilotes qu’ils s’apprêtent à installer. En effet, une archive pourtant mise à disposition par la marque contient un exécutable potentiellement dangereux.
Le fichier en question se trouve dans le dossier consacré aux pilotes réseau de l’archive et porte le nom de Install_PCIE_Win11_11.10.0720.2022_11222022.exe. Il est associé aux pilotes de plusieurs modèles équipés de processeurs AMD, notamment les A7, A8, AE7, AE8, AX7 Pro et AX8 Pro. Nos confrères du site VideoCardz indiquent avoir récupéré directement l’archive depuis le site de Geekom avant de soumettre le fichier à plusieurs services d’analyse.
Le problème n'est donc pas limité à une détection isolée susceptible d'être attribuée à un faux positif. YARAify fait notamment remonter des signatures ClamAV correspondant à Malware.Agentb, ainsi que deux détections associées à Asruex, dont une identifiant explicitement un cheval de Troie. Le même fichier avait par ailleurs déjà fait l’objet de signalements en décembre 2024, avec la même empreinte.
Cela ne permet pas, à lui seul, d'affirmer que Geekom distribue volontairement un malware. Une détection antivirus peut toujours nécessiter une analyse plus poussée pour déterminer l’origine exacte du fichier et confirmer son comportement. Mais le fait que plusieurs services indépendants signalent le même exécutable, alors qu’il provient d’une archive officielle, justifie de faire au moins preuve d'une certaine prudence.
Et c’est précisément là que le bât blesse : le fichier semble toujours accessible depuis le site de Geekom au moment où le signalement est publié.
Attention aux archivés préparées à l'avance
Ce nouvel épisode rappelle un problème plus large autour des mini-PC : leurs fabricants proposent souvent des machines compactes et séduisantes, mais le suivi logiciel et la distribution des pilotes peuvent être nettement moins rassurants que chez les grands constructeurs traditionnels.
Ce n’est d’ailleurs pas le premier incident de ce type dans le secteur. En 2024, AceMagic avait reconnu qu’un lot de ses mini-PC avait été livré avec une installation Windows compromise contenant notamment les malwares Bladabindi et Redline. La situation est toutefois différente ici : le cas Geekom concerne une archive de pilotes téléchargeable, et non une image Windows préinstallée en usine.
À Clubic, les tests de mini-PC Geekom n'ont jamais permis de pointer du doigt un problème logiciel sur les images préinstallées. Notez également que nous n'utilisons jamais les pilotes proposés par les fabricants de mini-PC, nous préférons toujours nous orienter vers les pilotes officiels des fabricants de cartes mères ou de cartes graphiques. Sachez cependant qu'une ultime précaution peut-être à considérer.
Certains suggèrent de ne pas utiliser les images préinstallées par les fabricants de mini-PC. En effet, la méthode la plus sûre reste la suivante : effectuer une installation propre de Windows à partir de l’image officielle de Microsoft, puis laisser Windows Update télécharger tous les pilotes. Pour les composants qui réclament un pilote spécifique, mieux vaut ensuite se tourner directement vers les fabricants concernés, AMD, Intel, NVIDIA, Realtek ou autres.
Si vous détenez un mini-PC Geekom, une chose est en tout cas certaine : ne téléchargez pas le fichier incriminé tant que son statut n’a pas été clairement établi et que Geekom n’a pas fourni d’explication officielle.
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