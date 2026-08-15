Les propriétaires de mini-PC signés Geekom feraient bien de vérifier deux fois les pilotes qu’ils s’apprêtent à installer. En effet, une archive pourtant mise à disposition par la marque contient un exécutable potentiellement dangereux.

Le fichier en question se trouve dans le dossier consacré aux pilotes réseau de l’archive et porte le nom de Install_PCIE_Win11_11.10.0720.2022_11222022.exe. Il est associé aux pilotes de plusieurs modèles équipés de processeurs AMD, notamment les A7, A8, AE7, AE8, AX7 Pro et AX8 Pro. Nos confrères du site VideoCardz indiquent avoir récupéré directement l’archive depuis le site de Geekom avant de soumettre le fichier à plusieurs services d’analyse.

Le problème n'est donc pas limité à une détection isolée susceptible d'être attribuée à un faux positif. YARAify fait notamment remonter des signatures ClamAV correspondant à Malware.Agentb, ainsi que deux détections associées à Asruex, dont une identifiant explicitement un cheval de Troie. Le même fichier avait par ailleurs déjà fait l’objet de signalements en décembre 2024, avec la même empreinte.