Dans le détail, Keenadu s’appuie sur la modification de libandroid_runtime.so, une bibliothèque centrale d’Android impliquée dans l’exécution des applications. En intervenant à cet endroit précis, le malware s’insère dans les fonctions internes du système et fonctionne comme un service parallèle, ce qui lui permet de déployer des modules chargés à la demande et d’exécuter ses instructions directement au sein des applis installées sur l’appareil.

Avec un tel niveau d’accès, les opérateurs peuvent ensuite manipuler les autorisations, collecter des informations sur le terminal, suivre certaines interactions et transmettre ces données à leur infrastructure de commande. Les analyses montrent également une capacité à surveiller les recherches effectuées dans Chrome, y compris en navigation privée.

Dans les faits, les charges observées par Kaspersky relèvent surtout de la fraude publicitaire. Plusieurs modules sont conçus pour détourner des requêtes, rediriger le trafic ou simuler des interactions avec des contenus promotionnels afin de générer des revenus. Malgré tout, cette exploitation actuelle n’utilise qu’une partie des possibilités offertes par l’implantation du malware, dont l’architecture modulaire permettrait, en théorie, de déployer d’autres types de charges si ses opérateurs décidaient d’en élargir l’usage.

Fait notable, l’analyse met aussi en évidence des recoupements techniques entre Keenadu et plusieurs familles de botnets déjà connues, notamment Triada, BADBOX et Vo1d. Les chercheurs ont ainsi observé des éléments de code similaires, des interfaces système communes et des infrastructures de commande croisées, au point que certaines infections BADBOX ont servi de relais pour déployer des composants liés à Keenadu.

Alors, qu’on s’entende, ces convergences ne signifient pas que toutes ces opérations relèvent d’un seul et même groupe. Mais elles témoignent d’un écosystème dans lequel outils, accès et méthodes circulent d’une campagne à l’autre.