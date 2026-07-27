En tentant de remonter jusqu'au propriétaire du site frauduleux, Bogdan_X a découvert que l'adresse e-mail de contact associée au nom de domaine est liée à plus de 70 autres sites, tous conçus pour imiter des applications Windows. Parmi les outils usurpés figurent des logiciels utilitaires connus comme PowerToys, CrystalDiskMark ou WinUtil. Le développeur a également remarqué que certains de ces sites sont encore en construction, ce qui laisse penser que l'opération a démarré récemment.