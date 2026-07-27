Vous pensiez télécharger une application légitime sur votre PC Windows ? Vous êtes peut-être tombé sur un malware, issu d'un faux site se faisant passer pour un site officiel de Microsoft.
Une opération de phishing visant les utilisateurs de Windows a été mise au jour récemment. Des individus mal intentionnés ont créé de faux sites web se faisant passer pour les pages officielles d'applications Windows connues, dans ce qui semble être une campagne organisée.
La découverte
C'est le développeur de l'application Wintoys, connu sous le pseudonyme Bogdan_X, qui a repéré l'arnaque. En naviguant sur Reddit, il a constaté l'existence d'un site, wintoys.app, présentant son application de personnalisation Windows sans qu'il en soit à l'origine.
Le site en question contient des informations inexactes sur l'application, mais, fait notable, son lien de téléchargement renvoie vers la page officielle du Microsoft Store. Une mention en bas de page indique par ailleurs que le site n'est pas officiel :
Not affiliated with Wintoys. This is an independent site providing documentation, guides and links to the official project repositories.
Lors d'une visite du site via le navigateur Chrome, Cloudflare a affiché un avertissement signalant que wintoys.app est suspecté de phishing. La présence du lien officiel et de la mention de non-affiliation semble destinée à limiter les risques de poursuites judiciaires.
Une opération de plus grande ampleur
En tentant de remonter jusqu'au propriétaire du site frauduleux, Bogdan_X a découvert que l'adresse e-mail de contact associée au nom de domaine est liée à plus de 70 autres sites, tous conçus pour imiter des applications Windows. Parmi les outils usurpés figurent des logiciels utilitaires connus comme PowerToys, CrystalDiskMark ou WinUtil. Le développeur a également remarqué que certains de ces sites sont encore en construction, ce qui laisse penser que l'opération a démarré récemment.
La liste complète des domaines identifiés comprend notamment : christitustool.com, powertoys.app, crystaldiskmark.net, winutil.app, freefilesync.net, spacesniffer.app, quickassistapp.com, ou encore hashcat.app, parmi environ 70 autres adresses.
Quelles intentions derrière ces arnaques ?
Pour l'heure, les objectifs précis de cette opération restent difficiles à déterminer. Aucun des domaines ne semble mener à des actions manifestement malveillantes dans l'immédiat.
Une hypothèse avancée est que ces faux sites cherchent d'abord à gagner la confiance des internautes et à générer du trafic. Par la suite, ils pourraient injecter ultérieurement des logiciels malveillants dans leurs liens de téléchargement.
Un mode opératoire difficile à contrer
Bogdan_X a signalé les domaines frauduleux à l'hébergeur, qui a bien mis fin aux services du fraudeur. Cela n'a toutefois pas suffi à régler le problème : l'escroc a simplement migré vers un autre hébergeur.
Face à ce type de situation, il est conseillé aux utilisateurs et aux développeurs de signaler toute activité suspecte à la fois à l'hébergeur. Plus généralement, il reste recommandé de vérifier soigneusement l'URL de tout site proposant un téléchargement avant de cliquer. Sur Clubic, les logiciels proposés au téléchargement sont sûrs et ne contiennent pas de données malveillantes.