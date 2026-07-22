C’est dans une déclaration officielle que le parquet général de Francfort et l’Office fédéral allemand de la police criminelle, le BKA, ont confirmé avoir mis hors service l’infrastructure centrale de Kratos avec l’aide des forces de l’ordre des États-Unis. Au total, plus de 200 serveurs ont été neutralisés, ce qui a rendu la plateforme inutilisable selon les enquêteurs.

Le domaine associé au service affiche désormais une bannière de saisie. L’opération a également conduit à l’arrestation, en Indonésie, de celui que les autorités présentent comme le développeur et l’administrateur technique de Kratos.

Cette arrestation touche le cœur du dispositif, mais Kratos reposait surtout sur un vaste réseau de clients. La plateforme louait sa boîte à outils à d’autres cybercriminels, parfois peu expérimentés, qui pouvaient créer et administrer de fausses pages de connexion Microsoft afin de dérober les adresses mail, les mots de passe et les cookies de session de leurs victimes.

Plus de 1 800 clients criminels auraient ainsi acheté une licence Kratos en cryptomonnaies. Ensemble, ils auraient lancé environ 15 000 campagnes de phishing par mois, chacune susceptible d’atteindre plusieurs milliers de destinataires. Depuis 2024, l’exploitation du service aurait rapporté plus de 300 000 euros à ses responsables.