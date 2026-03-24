Sur le moment, l’opération semblait pourtant avoir porté ses fruits. Microsoft avait pris la main sur le volet technique du démantèlement, avec la saisie de 330 domaines liés à l’infrastructure de Tycoon2FA, des pages de phishing aux panneaux de contrôle utilisés pour piloter les campagnes. Europol, de son côté, coordonnait une action plus large avec plusieurs pays européens et des partenaires du secteur privé. Pour une plateforme qui représentait, selon Microsoft, 62 % des tentatives de phishing bloquées par l’entreprise à la mi-2025, le signal envoyé était fort.

Dans les jours qui ont suivi, CrowdStrike a bien constaté une chute nette de l’activité. Les volumes observés les 4 et 5 mars sont tombés à environ un quart du niveau habituel. Mais le reflux s’est arrêté là. Très vite, les opérations attribuées à Tycoon2FA sont revenues à des niveaux comparables à ceux du début 2026.

Plus frappant encore, ce retour ne s’est pas accompagné d’un changement profond de méthode. CrowdStrike explique que les techniques, tactiques et procédures du service sont restées largement inchangées. Tycoon2FA continue de s’appuyer sur les mêmes leurres qu’avant pour mener des compromissions de comptes cloud, détourner des fils de discussion, conduire des opérations de BEC (usurpation d’une messagerie professionnelle à des fins de fraude) et diffuser des liens piégés, parfois via des services légitimes détournés ou des domaines compromis.