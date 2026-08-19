AMD dispose depuis plusieurs années d’un avantage particulièrement intéressant pour les joueurs avec ses Ryzen X3D et leur 3D V-Cache. En augmentant fortement la quantité de cache directement associée au CPU, la marque améliore sensiblement les performances dans certains jeux.

Intel travaille sur une technologie comparable baptisée bLLC, pour Big Last Level Cache. Celle-ci doit faire ses débuts avec Nova Lake sur desktop. D’après les informations déjà disponibles, certains des processeurs de la future gamme pourraient bénéficier d'un total de 144 Mo de bLLC, avec jusqu’à 288 Mo pour les puces les plus musclées.

Mais si Nova Lake doit inaugurer cette technologie, les premières puces mobiles de la génération ne devraient pas en profiter. C’est précisément là que Razor Lake entre en scène : selon une nouvelle fuite, Intel aurait prévu des processeurs portables équipés de ce gros cache supplémentaire.