Si le calendrier exact d'Intel n'est pas encore défini, AMD ne devrait plus être seul bien longtemps sur le segment des processeurs avec « gros cache ».
Intel ne compte visiblement plus laisser AMD profiter seul des bénéfices d’un énorme cache pour les processeurs gaming. Après les premiers indices autour du bLLC de Nova Lake, une nouvelle fuite évoque désormais son arrivée sur les CPU mobiles avec Razor Lake. L'offensive sur les Ryzen X3D est lancée.
Le bLLC, la réponse d’Intel au 3D V-Cache
AMD dispose depuis plusieurs années d’un avantage particulièrement intéressant pour les joueurs avec ses Ryzen X3D et leur 3D V-Cache. En augmentant fortement la quantité de cache directement associée au CPU, la marque améliore sensiblement les performances dans certains jeux.
Intel travaille sur une technologie comparable baptisée bLLC, pour Big Last Level Cache. Celle-ci doit faire ses débuts avec Nova Lake sur desktop. D’après les informations déjà disponibles, certains des processeurs de la future gamme pourraient bénéficier d'un total de 144 Mo de bLLC, avec jusqu’à 288 Mo pour les puces les plus musclées.
Mais si Nova Lake doit inaugurer cette technologie, les premières puces mobiles de la génération ne devraient pas en profiter. C’est précisément là que Razor Lake entre en scène : selon une nouvelle fuite, Intel aurait prévu des processeurs portables équipés de ce gros cache supplémentaire.
Razor Lake apportera le bLLC aux PC portables
L’information provient de l’insider Jaykihn, qui affirme que Razor Lake proposera bien des déclinaisons mobiles dotées du bLLC. Intel ne laisserait donc pas cette technologie cantonnée aux machines de bureau et préparerait déjà son arrivée sur les ordinateurs portables.
Le calendrier aura toutefois son importance. Nous avons déjà précisé que Nova Lake arrivera en tout début d'année prochaine, mais pour Razor Lake, ce sera un peu plus tard encore. Les amateurs de PC portables devront donc patienter encore quelques mois supplémentaires pour voir cette réponse aux Ryzen X3D d'AMD arriver sur le marché.
Il faut aussi savoir que le temps est tout de même compté pour Intel car AMD ne reste pas les bras croisés. Sa technologie de 3D V-Cache, d'abord développée sur de nombreuses puces desktop, a d'ores et déjà été déployée sur mobile avec le Ryzen 9 7945HX3D. Intel a donc tout intérêt à ne pas faire trop patienter les joueurs.
Reste que les informations communiquées par Jaykihn laissent encore pas mal de zones d'ombre. La date de lancement de ces Razor Lake mobiles d'abord, mais aussi leur prix bien sûr et, c'est loin d'être anecdotique, la taille exacte de ce cache bLLC alors que nous n'avons encore aucune idée des performances réelles de cette technologie dans nos jeux préférés. Affaire à suivre donc…
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