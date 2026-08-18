Spirit Airlines était une compagnie aérienne américaine low-cost qui a fait faillite. Google en profite, et souhaite exploiter la mine d'informations. que l'ancienne compagnie peut offrir, afin d'entraîner ses modèles d'IA.
Google a remporté aux enchères un vaste ensemble de données appartenant à Spirit Airlines, la compagnie aérienne américaine en liquidation depuis mai 2026. L'entreprise californienne a déboursé 10 millions de dollars pour s’offrir un lot comprenant plus de 100 millions de mails, 30 millions d’enregistrements d’appels téléphoniques et des millions de documents internes issus de plateformes comme Microsoft Teams, Oracle ou SAP.
Durement touchée pendant la crise du COVID, la compagnie aérienne n'a jamais redécollé et a cessé ses activités, suite à des dettes insoutenables.
Un trésor de données pour l’intelligence artificielle
Selon un document judiciaire déposé la semaine dernière, le lot acquis par Google inclut :
- 100 millions d’e-mails et 13,7 millions d’adresses e-mail actives (issues du logiciel marketing Oracle Responsys)
- 500 millions d’éléments extraits de Microsoft Teams, 17 millions de fichiers OneDrive et 20,5 millions de documents SharePoint
- Plus de 30 millions d’enregistrements d’appels avec le service client, ainsi que 15 millions de transcripts de chats
- 600 000 tickets de la plateforme ServiceNow
- Des données opérationnelles couvrant 763 000 vols, 5 millions d’affectations d’équipages, 1,2 million de bons de carburant et 787 452 achats de pièces détachées
- 11 millions de transactions liées à la vente de Wi-Fi en vol
Google a indiqué avoir fait cette acquisition pour améliorer ses services d’intelligence artificielle. Le document précise que les données ont été anonymisées avant la vente, et que Google s’est engagé à supprimer toute information personnellement identifiable qui pourrait subsister. Google n'était pas seul sur le coup. Mercor, une entreprise spécialisée dans la fourniture de données pour l’entraînement de modèles d’IA, avait également participé aux enchères.
Vers des modèles d’IA spécialisés ?
Cette acquisition s’inscrit dans un contexte où certains experts en IA estiment que les grands modèles de langage (comme ceux de Google ou d’OpenAI) gagneraient en efficacité s’ils étaient complétés par des modèles plus petits et spécialisés, formés sur des corpus ciblés. Les données de Spirit pourraient ainsi servir à développer un outil dédié aux opérations aériennes, ou plus largement à affiner des algorithmes traitant de gestion financière, logistique ou relation client.
Pour les anciens clients de Spirit inquiets de voir leurs échanges avec la compagnie resurgir dans les résultats de recherche ou les réponses d’une IA, les autorités et Google assurent que les mesures d'anonymisation réduisent ce risque. Par "réduire le risque", il faut comprendre que des erreurs d'anonymisation ou des fuites peuvent ne pas être inexistantes.
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