Google a indiqué avoir fait cette acquisition pour améliorer ses services d’intelligence artificielle. Le document précise que les données ont été anonymisées avant la vente, et que Google s’est engagé à supprimer toute information personnellement identifiable qui pourrait subsister. Google n'était pas seul sur le coup. Mercor, une entreprise spécialisée dans la fourniture de données pour l’entraînement de modèles d’IA, avait également participé aux enchères.