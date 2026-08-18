À partir de leur version 27, Premiere, After Effects, Audition et Media Encoder exigeront un Mac équipé d’une puce Apple silicon. Les versions 26.x resteront installables et utilisables sur les Mac Intel, avec des mises à jour de sécurité pendant leur cycle de support.
Apple a entamé sa transition vers ses propres processeurs ARM en 2020. Adobe s’apprête désormais à refermer définitivement le chapitre Intel pour plusieurs de ses logiciels phares sur Mac. Avec leur version 27, attendue dans les prochains mois, Premiere Pro, After Effects, Audition et Media Encoder ne fonctionneront plus que sur des machines équipées d’une puce Apple Silicon.
La configuration minimale passera donc à une puce M1 ou à l’A18 Pro pour le MacBook Neo (mais les 8 Go de mémoire vive de cette machine restent inférieurs aux 16 Go actuellement exigés par After Effects). Les anciens Mac Intel ne cesseront pas brutalement de faire fonctionner Creative Cloud, mais ils seront privés des prochaines versions et de leurs nouveautés. L’annonce a été faite via le forum officiel Adobe et relayée sur Reddit, selon le média allemand Heise.
Les Mac Intel resteront bloqués sur les versions 26
La bascule concerne particulièrement les professionnels de la vidéo et de l’audio, pour lesquels ces logiciels restent des outils de travail quotidiens. Les versions 27 de ces quatre applications sont déjà proposées en bêta et leur sortie définitive est attendue dans les prochains mois.
Les utilisateurs d’un Mac Intel pourront continuer à exploiter les versions 26.x de ces applis, toujours couvertes par le cycle de support standard d’Adobe. Elles recevront donc encore certaines corrections, mais plus les grandes évolutions fonctionnelles réservées aux versions suivantes.
La décision n’arrive d’ailleurs pas complètement par surprise. Adobe avait déjà cessé de faire évoluer Substance 3D Painter sur les Mac Intel au printemps 2025. Cette fois, le mouvement touche le cœur de sa suite destinée aux créateurs.
- Suite créative très complète
- Logiciels Adobe professionnels
- Intégration entre les applications
Adobe aligne son calendrier sur celui d’Apple
Le calendrier d’Adobe rejoint surtout celui d’Apple. macOS 27, attendu cet automne, abandonnera lui aussi les Mac Intel. Rosetta 2, qui permet encore d’exécuter des applications x86 sur les Mac Apple Silicon, doit ensuite perdre une grande partie de son rôle avec macOS 28.
Adobe explique vouloir concentrer ses efforts sur l’architecture Apple silicon et ses fonctions d’accélération matérielle. Maintenir une déclinaison Intel devient surtout difficile à justifier alors qu’Apple s’apprête elle-même à abandonner quasi définitivement ces Mac.
Pour les utilisateurs de Mac Intel, la marge de manœuvre se réduit. Ils peuvent rester sur les versions 26.x de ces quatre applications, investir dans un Mac Apple Silicon ou quitter Adobe pour des outils comme Logic Pro ou DaVinci Resolve. Mais même cette dernière option n’offre aucun refuge durable : rien ne garantit que leurs éditeurs ne finiront pas, eux aussi, par tourner la page Intel.
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