Apple a entamé sa transition vers ses propres processeurs ARM en 2020. Adobe s’apprête désormais à refermer définitivement le chapitre Intel pour plusieurs de ses logiciels phares sur Mac. Avec leur version 27, attendue dans les prochains mois, Premiere Pro, After Effects, Audition et Media Encoder ne fonctionneront plus que sur des machines équipées d’une puce Apple Silicon.

La configuration minimale passera donc à une puce M1 ou à l’A18 Pro pour le MacBook Neo (mais les 8 Go de mémoire vive de cette machine restent inférieurs aux 16 Go actuellement exigés par After Effects). Les anciens Mac Intel ne cesseront pas brutalement de faire fonctionner Creative Cloud, mais ils seront privés des prochaines versions et de leurs nouveautés. L’annonce a été faite via le forum officiel Adobe et relayée sur Reddit, selon le média allemand Heise.