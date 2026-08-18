Face à ces plantages en série, plusieurs propriétaires d’appareils domotiques se demandent si leur matériel a définitivement rendu l’âme. Les étapes de dépannage habituelles, comme le redémarrage ou la réinitialisation d’usine, ne semblent avoir aucun effet sur la situation.

La similarité des symptômes observés sur des générations différentes d'appareils Nest et Google Home suggère fortement une perturbation côté serveur, plutôt qu’une panne matérielle ou une mise à jour logicielle défectueuse propre à un modèle précis. Google ne maintient aucune page de statut dédiée pour ce type d’incident touchant ses appareils domotiques, et n’a pour l’instant communiqué sur aucun de ses comptes sociaux à ce sujet.

En attendant une résolution du côté de l’infrastructure cloud de Google, mieux vaut donc éviter toute réinitialisation d’usine sur un appareil bloqué ou figé. Aucune manipulation locale ne semble pouvoir accélérer le retour à la normale. Notre conseil est de tout simplement patienter jusqu’à ce que les équipes de Google identifient et corrigent l’origine de la panne.