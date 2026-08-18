Une panne serveur d’ampleur touche actuellement les appareils Google Home et Nest à travers le monde. Écrans figés, commandes vocales sans réponse, automatisations sont à l’arrêt et le redémarrage ou la réinitialisation d’usine ne semblent pas résoudre le problème.
Après une mise à jour Google Home lancée début août, suivie d’un bug ayant activé automatiquement certaines lumières connectées sur iOS, corrigé depuis, l’écosystème domotique de Google traverse un nouvel épisode compliqué. Cette fois, l’incident dépasse largement le cadre d'un simple bug logiciel isolé : c’est l’ensemble du parc d’appareils Google Home et Nest qui semble touché, avec des symptômes remontés massivement par les utilisateurs à travers le monde.
Écrans blancs et automatisations à l’arrêt sur une large gamme d’appareils
De nombreux témoignages publiés sur Reddit décrivent une panne qui affecte un large éventail d’appareils : Nest Hub, enceintes Google Home Mini et Nest Mini, ainsi que des écrans connectés tiers compatibles avec Google Assistant. Les appareils concernés restent bloqués sur un écran blanc vide, ou affichent une roue de chargement qui tourne indéfiniment dès qu’une commande vocale ou une interaction physique est lancée.
Le problème ne se limite pas à l’affichage. Plusieurs utilisateurs signalent que leurs routines et automatisations programmées sont totalement à l’arrêt, avec un Google Assistant ou Gemini qui répond après un délai important, voire indique que les appareils concernés sont injoignables.
Un problème côté serveur, sans solution locale pour l’instant
Face à ces plantages en série, plusieurs propriétaires d’appareils domotiques se demandent si leur matériel a définitivement rendu l’âme. Les étapes de dépannage habituelles, comme le redémarrage ou la réinitialisation d’usine, ne semblent avoir aucun effet sur la situation.
La similarité des symptômes observés sur des générations différentes d'appareils Nest et Google Home suggère fortement une perturbation côté serveur, plutôt qu’une panne matérielle ou une mise à jour logicielle défectueuse propre à un modèle précis. Google ne maintient aucune page de statut dédiée pour ce type d’incident touchant ses appareils domotiques, et n’a pour l’instant communiqué sur aucun de ses comptes sociaux à ce sujet.
En attendant une résolution du côté de l’infrastructure cloud de Google, mieux vaut donc éviter toute réinitialisation d’usine sur un appareil bloqué ou figé. Aucune manipulation locale ne semble pouvoir accélérer le retour à la normale. Notre conseil est de tout simplement patienter jusqu’à ce que les équipes de Google identifient et corrigent l’origine de la panne.
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