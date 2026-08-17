Au cœur des tensions se trouve la question des droits. Les modèles d’IA s’entraînent sur des catalogues de musique existants, souvent sans l’accord des artistes originaux. Une fuite de données du générateur Suno a révélé que des millions de morceaux avaient été aspirés sans autorisation. Cette problématique a déjà alimenté des grèves dans d’autres secteurs, comme celles des scénaristes et acteurs hollywoodiens. Elle divise l’industrie : certains y voient un gain de temps, d’autres un vol pur et simple.