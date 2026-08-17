Les publicités en question mettent en scène différentes combinaisons de la gamme Pixel 11 : l’une associe deux smartphones et une Pixel Watch 5 dans leur coloris Fog, l’autre met en avant les différentes teintes vertes du millésime 2026. Dans les deux cas, le même appareil mystère apparaît, doté d’un écran oblong qui affiche ce qui ressemble à une version condensée de l’interface de la Pixel Watch 5.

Sa forme générale rappelle celle du Fitbit Air, ce traceur dépourvu d’écran commercialisé plus tôt cette année, mais son allure globale se rapproche davantage d'un Fitbit Charge, la gamme de bracelets connectés à écran de la marque. Un journaliste de 9to5Google a pu confirmer l’existence de ces publicités auprès d’au moins un autre utilisateur les ayant également visionnées, écartant l’hypothèse d'un simple bug d’affichage isolé.

Difficile pour l’instant de déterminer avec certitude la nature exacte de cet appareil, ni même s’il s’agit d'un produit réel. La première réaction spontanée aurait pu être de soupçonner un visuel généré par IA, glissé par erreur dans le montage publicitaire. Mais le fait que l’objet apparaisse à l’identique dans deux publicités distinctes rend cette hypothèse moins probable. Autre élément troublant : le Fitbit Air, pourtant très présent dans les autres supports marketing accompagnant le lancement de la gamme Pixel, ne figure dans aucune des deux publicités concernées.