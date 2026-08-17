Deux publicités YouTube pour la gamme Pixel 11 dévoilent, sans un mot d’explication, un petit appareil doté d’un écran que personne ne parvient encore à identifier. Ni Pixel Watch 5, ni Fitbit Air, ce traceur mystère intrigue déjà la communauté Google.
Google vient de lancer sa campagne marketing pour promouvoir la gamme Pixel 11, mais c’est un détail totalement inattendu qui capte l’attention des observateurs les plus assidus. Repéré dans deux spots YouTube distincts, un petit appareil équipé d’un écran apparaît discrètement aux côtés des nouveaux smartphones, sans qu’aucune communication officielle ne vienne l’expliquer. Un objet qui ne correspond à rien de ce que Google a présenté jusqu’ici dans sa gamme santé et fitness.
Un écran qui rappelle celui de la Pixel Watch 5, sur un boîtier inédit
Les publicités en question mettent en scène différentes combinaisons de la gamme Pixel 11 : l’une associe deux smartphones et une Pixel Watch 5 dans leur coloris Fog, l’autre met en avant les différentes teintes vertes du millésime 2026. Dans les deux cas, le même appareil mystère apparaît, doté d’un écran oblong qui affiche ce qui ressemble à une version condensée de l’interface de la Pixel Watch 5.
Sa forme générale rappelle celle du Fitbit Air, ce traceur dépourvu d’écran commercialisé plus tôt cette année, mais son allure globale se rapproche davantage d'un Fitbit Charge, la gamme de bracelets connectés à écran de la marque. Un journaliste de 9to5Google a pu confirmer l’existence de ces publicités auprès d’au moins un autre utilisateur les ayant également visionnées, écartant l’hypothèse d'un simple bug d’affichage isolé.
Difficile pour l’instant de déterminer avec certitude la nature exacte de cet appareil, ni même s’il s’agit d'un produit réel. La première réaction spontanée aurait pu être de soupçonner un visuel généré par IA, glissé par erreur dans le montage publicitaire. Mais le fait que l’objet apparaisse à l’identique dans deux publicités distinctes rend cette hypothèse moins probable. Autre élément troublant : le Fitbit Air, pourtant très présent dans les autres supports marketing accompagnant le lancement de la gamme Pixel, ne figure dans aucune des deux publicités concernées.
Vers un possible successeur au Fitbit Charge 6 ?
Aucune preuve concrète n’existe à ce jour concernant un éventuel Fitbit Charge 7, mais le calendrier laisse la porte ouverte à cette hypothèse : près de trois ans se sont écoulés depuis la sortie du Fitbit Charge 6. Depuis la refonte de son volet logiciel sous la bannière Google Health, la marque Fitbit s’est recentrée exclusivement sur le matériel, tout en maintenant à la vente ses appareils existants comme la Versa 4 ou la Sense 2.
Il n’y aurait donc rien d’illogique à ce que Google prépare un nouveau traceur d’activité équipé d’un écran, le succès du Fitbit Air en est une preuve, et la tendance générale du secteur vers des trackers toujours plus minimalistes, jettent un doute sérieux sur la pertinence d'un tel lancement à ce stade. Google n’a fourni aucune clarification à ce sujet, laissant pour l’instant ce mystère entier.
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