À six jours de sa présentation attendue, la prochaine montre connectée de Google apparaît dans une série de visuels promotionnels. Son apparence changerait à peine, mais la mémoire, les fonctions de santé et l'intégration de Gemini progresseraient sensiblement.
Une partie des documents marketing de la Pixel Watch 5 qui ont fuité. ©OnLeaks x MyMobiles
Le suspense est déjà largement éventé autour de la Pixel Watch 5. Une série d'images marketing attribuées à Google, et dévoilée par @OnLeaks pour MyMobiles, présente la future montre connectée sous presque tous les angles, avant sa présentation attendue le 12 août. La marque ne chercherait pas à réinventer son design circulaire et miserait surtout sur des améliorations plus discrètes, cachées derrière l'écran.
Une formule visuelle presque intacte
La montre conserverait en effet l'écran bombé de la Pixel Watch 4, sa couronne rotative et son système propriétaire de fixation des bracelets. Deux tailles de 41 et 45 mm seraient toujours proposées, avec quatre finitions baptisées Natural Silver, Dark Anthracite, Pyrite et Warm Gold. Cette dernière resterait réservée au plus petit modèle, tandis que le bracelet sport adopterait un caoutchouc HNBR plus résistant.
Les tarifs européens commenceraient à 419 euros pour la version Wi-Fi de 41 mm et à 449 euros pour celle de 45 mm. Il faudrait ajouter 100 euros pour profiter de la connexion cellulaire 4G LTE.
Plus de mémoire pour Gemini et la santé
Les changements les plus intéressants se trouveraient sous le cadran. Toujours selon MyMobiles, la Pixel Watch 5 embarquerait 64 Go d'espace de stockage, soit deux fois plus que la génération précédente, ainsi que 3 Go de mémoire vive. La puce resterait en revanche la même que sur la Pixel Watch 4, un SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2.
Les batteries gagneraient très légèrement en capacité, avec 332 mAh sur le modèle de 41 mm et 465 mAh sur celui de 45 mm. L'autonomie annoncée resterait pourtant limitée à 30 et 40 heures avec l'écran toujours allumé.
Déjà en cours de déploiement sur plusieurs anciennes Pixel Watch, Wear OS 7 devrait surtout donner davantage de place à Gemini avec des réponses plus contextuelles et des suggestions capables d'anticiper certains besoins. Les documents qui ont fuité évoqueraient également un suivi du sommeil amélioré, la détection d'une perte de pouls et le SOS par satellite, offert pendant deux ans après activation sur les modèles compatibles.
Ces deux dispositifs de sécurité ne sont toutefois pas nouveaux : le premier existe depuis la Pixel Watch 3, tandis que le second a été inauguré par la Pixel Watch 4 LTE. Leur disponibilité continue toutefois de varier selon les pays.
Rendez-vous sur Clubic le 12 août prochain pour en savoir un peu plus sur cette Pixel Watch 5.
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