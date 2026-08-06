Plus de mémoire pour Gemini et la santé

Les changements les plus intéressants se trouveraient sous le cadran. Toujours selon MyMobiles, la Pixel Watch 5 embarquerait 64 Go d'espace de stockage, soit deux fois plus que la génération précédente, ainsi que 3 Go de mémoire vive. La puce resterait en revanche la même que sur la Pixel Watch 4, un SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2.

Les batteries gagneraient très légèrement en capacité, avec 332 mAh sur le modèle de 41 mm et 465 mAh sur celui de 45 mm. L'autonomie annoncée resterait pourtant limitée à 30 et 40 heures avec l'écran toujours allumé.

Déjà en cours de déploiement sur plusieurs anciennes Pixel Watch, Wear OS 7 devrait surtout donner davantage de place à Gemini avec des réponses plus contextuelles et des suggestions capables d'anticiper certains besoins. Les documents qui ont fuité évoqueraient également un suivi du sommeil amélioré, la détection d'une perte de pouls et le SOS par satellite, offert pendant deux ans après activation sur les modèles compatibles.

Ces deux dispositifs de sécurité ne sont toutefois pas nouveaux : le premier existe depuis la Pixel Watch 3, tandis que le second a été inauguré par la Pixel Watch 4 LTE. Leur disponibilité continue toutefois de varier selon les pays.

Rendez-vous sur Clubic le 12 août prochain pour en savoir un peu plus sur cette Pixel Watch 5.