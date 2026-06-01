Il a trouvé un prototype de la Pixel Watch 5... au fond de l'océan

Randy Pitchford, fondateur du studio Gearbox (à qui l'on doit la série Borderlands) a publié ce weekend deux photos d'une montre connectée sur X. Un ami l'aurait découverte lors d'une plongée sous-marine près de l'île de Saint-Martin. Au dos du boîtier, une inscription ne laisse guère place au doute : "Pixel Watch 5". Le post a rapidement dépassé les 2,9 millions de vues.

Les deux clichés montrent une smartwatch au format rond de 45 mm, avec un bracelet blanc perforé (un modèle sport). Le cadran affiche une batterie vide, mais l'appareil conserve assez d'énergie en réserve pour indiquer l'heure correcte. De toute évidence, ce prototype fonctionnel a déjà passé les tests d'étanchéité.

Ce genre de fuite involontaire n'est pas sans rappeler la Pixel Watch originale, retrouvée en 2022 dans un restaurant américain et qui avait confirmé le design final de la montre avant toute annonce officielle.