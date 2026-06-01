Il a trouvé un prototype de la Pixel Watch 5... au fond de l'océan

Un plongeur en vacances à Saint-Martin a remonté des profondeurs une montre connectée non encore annoncée portant le nom "Pixel Watch 5". L'objet a refait surface sur les réseaux sociaux grâce à Randy Pitchford, le fondateur du studio de jeu vidéo Gearbox.
Après l'iPhone retrouvé dans un bar en 2010, c'est aujourd'hui une montre Google qui refait surface, littéralement, depuis les fonds marins des Caraïbes.
Une Pixel Watch 5 repêchée entre deux eaux à Saint-Martin
Randy Pitchford, fondateur du studio Gearbox (à qui l'on doit la série Borderlands) a publié ce weekend deux photos d'une montre connectée sur X. Un ami l'aurait découverte lors d'une plongée sous-marine près de l'île de Saint-Martin. Au dos du boîtier, une inscription ne laisse guère place au doute : "Pixel Watch 5". Le post a rapidement dépassé les 2,9 millions de vues.
Les deux clichés montrent une smartwatch au format rond de 45 mm, avec un bracelet blanc perforé (un modèle sport). Le cadran affiche une batterie vide, mais l'appareil conserve assez d'énergie en réserve pour indiquer l'heure correcte. De toute évidence, ce prototype fonctionnel a déjà passé les tests d'étanchéité.
Ce genre de fuite involontaire n'est pas sans rappeler la Pixel Watch originale, retrouvée en 2022 dans un restaurant américain et qui avait confirmé le design final de la montre avant toute annonce officielle.
Un design inchangé, mais une puce attendue au tournant
Côté design, la Pixel Watch 5 ne semble pas se distinguer de la Pixel Watch 4, lancée à l'automne 2025. Impossible, en revanche, d'accéder à l'interface logicielle. Mais surtout, on se demande ce que la smartwatch cache sous le capot. La Pixel Watch 5 devrait se distinguer par l'intégration du Snapdragon Wear Elite, le dernier processeur de Qualcomm annoncé au MWC 2026 en mars dernier.
Gravé en 3nm, ce SoC afficherait une plus grande efficacité énergétique et jusqu'à cinq fois plus de puissance de calcul sur un seul cœur par rapport à la puce précédente. La montre profiterait aussi d'une autonomie en hausse de 30%. Le Snapdragon Wear Elite embarque également deux unités dédiées à l'intelligence artificielle permettant de faire tourner des modèles d'IA directement sur la montre, sans transiter par le cloud.
La Pixel Watch 5 devrait être présentée par Google dans le courant de l'été 2026, probablement lors d'un événement "Made by Google" organisé en même temps que les prochains smartphones Pixel.