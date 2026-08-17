Foire aux questions

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Qu’est-ce que l’encapsulation avancée (advanced packaging) et en quoi est-ce différent de la gravure d’une puce ?

La gravure (sur un nœud 3 nm, 5 nm, etc.) correspond à la fabrication des transistors sur un wafer, c’est-à-dire « créer » le silicium actif. L’encapsulation avancée intervient après : elle assemble et interconnecte plusieurs dies (puces) dans un même boîtier, avec des contraintes fortes de signal, d’alimentation et de dissipation thermique. Cette approche permet de combiner des blocs issus de procédés différents (CPU, I/O, GPU, mémoire) sans tout graver sur une seule grosse puce monolithique. Elle est devenue stratégique avec la montée des chiplets et de la mémoire HBM, où la densité d’interconnexion et la qualité du packaging peuvent limiter les performances autant que la gravure.

À quoi sert EMIB-T et comment cette technologie relie-t-elle chiplets et mémoire HBM dans un même package ?

EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) repose sur de petits ponts de silicium intégrés dans le substrat du package pour relier des dies côte à côte avec plus de bande passante et moins de latence qu’un routage classique sur substrat. La variante EMIB‑T ajoute des connexions verticales (type TSV) à travers ces ponts, ce qui aide notamment à mieux distribuer l’alimentation et à densifier certains liens. Concrètement, cela facilite l’intégration de chiplets et de piles de mémoire HBM dans un même ensemble, en réduisant certaines limites électriques (signal/power integrity). L’objectif est d’obtenir des interconnexions courtes, denses et efficaces sans recourir systématiquement à un interposeur complet.

Pourquoi les capacités CoWoS de TSMC sont-elles un goulot d’étranglement, et que changerait une seconde filière d’encapsulation chez Intel Foundry ?

CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) est une technologie d’encapsulation très utilisée pour associer GPU/accélérateurs et mémoire HBM via un interposeur, et elle est particulièrement demandée par les acteurs de l’IA. Cette forte demande crée des tensions de capacité : même si la gravure suit, l’assemblage final peut devenir le point bloquant pour livrer des produits. Disposer d’une alternative d’encapsulation chez un autre industriel permettrait de réduire le risque de dépendance à une seule chaîne et d’améliorer la résilience de la production. Cela n’implique pas forcément de changer de fondeur pour la gravure : on peut graver chez TSMC et externaliser l’assemblage avancé ailleurs, selon la compatibilité technique et les volumes.