L'intérêt des plateformes de jeu vidéo PC pour le système d'exploitation Linux se confirme de jour en jour. Valve a ouvert une voie que tout le monde semble vouloir emprunter.
Après des années à laisser les utilisateurs Linux se débrouiller avec des solutions tierces, Epic Games prépare enfin une version officielle de sa plateforme PC pour le système au pingouin. L’annonce reste volontairement floue, mais elle pourrait changer la donne pour les joueurs… notamment les détenteurs de Steam Deck.
Epic Games ne se contente pas d'un portage Linux
Une chose est sûre, Epic Games n'est pas encore prêt pour les grandes annonces puisque la nouvelle a été glissée de manière discrète lors d'un AMA ou « Ask Me Anything » organisé sur le Discord officiel de l'Epic Games Store.
Un AMA, c'est un événement conçu pour répondre à toutes les questions que peut se poser la communauté d'un jeu ou d'un service. Le terme est souvent largement galvaudé dans la mesure où bien des questions restent sans la moindre réponse, mais Epic Games semble avoir joué le jeu. Interrogé sur l’éventualité d’une version Linux du launcher, l'éditeur n'a pas botté en touche.
Enfin, pas complètement, et un membre de l’équipe Epic Games a confirmé que le support du système d'exploitation était bel et bien en préparation et qu’il arriverait « bientôt ». Une précision importante toutefois : cette version ne sera pas intégrée à la prochaine préversion du nouveau launcher.
Et c’est justement là que l’information devient intéressante. Epic explique que le chantier ne consiste pas simplement à compiler une version Linux de son logiciel Windows. L’entreprise veut aller plus loin dans l’intégration de sa boutique avec l'ensemble de l'écosystème Linux. Pour les usagers, cela ouvre la voie à davantage qu’un simple exécutable supplémentaire à installer.
À l’heure actuelle, les joueurs Linux qui souhaitent accéder à leur bibliothèque Epic doivent généralement passer par des solutions développées par la communauté, au premier rang desquelles Heroic Games Launcher. Ces outils permettent notamment d'installer des jeux Windows et de les faire fonctionner grâce à des couches de compatibilité comme Wine ou Proton.
Une version officielle de l’Epic Games Store permettrait donc de supprimer une couche intermédiaire devenue presque incontournable, notamment sur Steam Deck. Mais Epic n’a pour l’instant donné aucune date de sortie précise et n’a pas détaillé les distributions Linux qui seront prises en charge.
Steam Deck, Fortnite et Linux dans le même bateau
Pour Valve, cette annonce a évidemment quelque chose d’assez savoureux. SteamOS, basé sur Linux, a largement contribué à rendre le système plus visible auprès des joueurs PC. Avec le Steam Deck, puis l’arrivée annoncée de nouvelles machines fonctionnant sous SteamOS, Linux n’est plus tout à fait le petit monde de passionnés qu’il était autrefois.
Epic Games aurait donc de bonnes raisons de ne plus laisser ce terrain à Valve. Une boutique officiellement compatible permettrait aux possesseurs de Steam Deck de récupérer plus facilement les jeux gratuits distribués chaque semaine par Epic Games, sans devoir installer et configurer un launcher tiers.
Reste toutefois une question épineuse : qu’en sera-t-il de Fortnite ? L’arrivée de l'Epic Games Store sous Linux ne signifie pas que le célèbre battle royale deviendra, par magie, compatible avec SteamOS. Le principal obstacle concerne ici les mécanismes anti-triche, et notamment Easy Anti-Cheat. Le logiciel dispose déjà de capacités de fonctionnement sous Linux, mais Fortnite continue de bloquer l'accès à la plateforme.
Epic Games a néanmoins publié récemment une offre d’emploi consacrée aux capacités d’anti-triche sous Linux, signe que le sujet n’est peut-être plus totalement tabou. Il serait prématuré d’en déduire que Fortnite sera bientôt compatible Steam Deck, mais difficile de ne pas voir dans ces signaux les pièces d’un puzzle qui commence doucement à prendre forme.
Une chose est désormais certaine : après avoir longtemps laissé la communauté faire le travail à sa place, Epic Games semble enfin prendre Linux au sérieux. Et avec un « bientôt » maison dont Epic refuse encore de préciser les contours, il faudra simplement s'armer d'un peu de patience.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.