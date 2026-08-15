Une chose est sûre, Epic Games n'est pas encore prêt pour les grandes annonces puisque la nouvelle a été glissée de manière discrète lors d'un AMA ou « Ask Me Anything » organisé sur le Discord officiel de l'Epic Games Store.

Un AMA, c'est un événement conçu pour répondre à toutes les questions que peut se poser la communauté d'un jeu ou d'un service. Le terme est souvent largement galvaudé dans la mesure où bien des questions restent sans la moindre réponse, mais Epic Games semble avoir joué le jeu. Interrogé sur l’éventualité d’une version Linux du launcher, l'éditeur n'a pas botté en touche.

Enfin, pas complètement, et un membre de l’équipe Epic Games a confirmé que le support du système d'exploitation était bel et bien en préparation et qu’il arriverait « bientôt ». Une précision importante toutefois : cette version ne sera pas intégrée à la prochaine préversion du nouveau launcher.

Et c’est justement là que l’information devient intéressante. Epic explique que le chantier ne consiste pas simplement à compiler une version Linux de son logiciel Windows. L’entreprise veut aller plus loin dans l’intégration de sa boutique avec l'ensemble de l'écosystème Linux. Pour les usagers, cela ouvre la voie à davantage qu’un simple exécutable supplémentaire à installer.

À l’heure actuelle, les joueurs Linux qui souhaitent accéder à leur bibliothèque Epic doivent généralement passer par des solutions développées par la communauté, au premier rang desquelles Heroic Games Launcher. Ces outils permettent notamment d'installer des jeux Windows et de les faire fonctionner grâce à des couches de compatibilité comme Wine ou Proton.

Une version officielle de l’Epic Games Store permettrait donc de supprimer une couche intermédiaire devenue presque incontournable, notamment sur Steam Deck. Mais Epic n’a pour l’instant donné aucune date de sortie précise et n’a pas détaillé les distributions Linux qui seront prises en charge.