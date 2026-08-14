Disponible depuis peu sur les versions Windows et macOS de Word, une nouvelle option permet aux utilisateurs de générer un lien direct vers une section spécifique d’un document. Concrètement, il suffit de surligner un passage, de faire un clic droit, puis de sélectionner « Copier le lien vers l’emplacement » dans le menu contextuel.

Le lien obtenu peut ensuite être partagé avec d’autres personnes ayant accès au fichier, leur permettant d’accéder directement à la partie concernée, que ce soit depuis l’application de bureau ou la version web.