Microsoft facilite le partage de documents dans Word, et surtout, le passage précis. L’éditeur d’Office répond à une demande de longue date des utilisateurs.
Microsoft a ajouté une fonctionnalité à Word permettant de créer des liens vers des emplacements précis dans un texte, une évolution qui pourrait simplifier la collaboration et la navigation au sein des documents.
Comment ça fonctionne ?
Disponible depuis peu sur les versions Windows et macOS de Word, une nouvelle option permet aux utilisateurs de générer un lien direct vers une section spécifique d’un document. Concrètement, il suffit de surligner un passage, de faire un clic droit, puis de sélectionner « Copier le lien vers l’emplacement » dans le menu contextuel.
Le lien obtenu peut ensuite être partagé avec d’autres personnes ayant accès au fichier, leur permettant d’accéder directement à la partie concernée, que ce soit depuis l’application de bureau ou la version web.
Une navigation auparavant peu pratique
Jusqu’à présent, Word proposait déjà des outils pour naviguer rapidement dans un document, comme le volet de navigation avec les titres, les liens internes ou la table des matières. Cependant, ces méthodes supposent que le document soit structuré avec des repères clairs.
Dans le cas d’un fichier de plusieurs pages sans marquage particulier, un scénario courant lors de travaux collaboratifs, orienter un collègue vers une section précise pouvait s’avérer fastidieux, notamment lors d’échanges en visioconférence. Microsoft, qui a par ailleurs augmenté ses tarifs en Italie, s’est enfin attelé à trouver une solution efficace.
- Intégration fluide avec d'autres applications Microsoft Office.
- Fonctionnalités avancées de mise en forme et de révision.
- Disponibilité sur plusieurs plateformes, y compris Windows, Mac et Android.
Compatibilité et déploiement
La fonctionnalité est pour l’instant réservée aux versions suivantes :
- Windows : version 2605 (build 20011.20000) ou ultérieure
- macOS : version 16.109 (build 26051019) ou ultérieure
Selon les vérifications effectuées par des utilisateurs, cette option n’est pas encore disponible sur Word pour le web, mais un déploiement futur sur cette plateforme n’est pas exclu.
Microsoft présente cette nouveauté comme un atout pour les équipes travaillant sur des contenus partagés, notamment pour les phases de relecture, d’échange de retours ou d’alignement entre collaborateurs. L’objectif est de limiter les temps d’attente liés à la recherche manuelle d’une section dans un document volumineux.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.