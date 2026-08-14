Concrètement, les utilisateurs de l'application Copilot grand public (connectés via un compte Microsoft, Google ou Apple) seront migrés vers cette nouvelle version, tout en conservant leurs conversations et leurs fichiers. De leur côté, les utilisateurs de Microsoft 365 Copilot verront leur application renommée, avec une nouvelle icône et un accès gratuit au chat Copilot. À l'heure actuelle, ce dernier est réservé à certains abonnements professionnels. Si un même compte personnel utilisait les deux applications, son contenu serait regroupé dans l'application unifiée.

Cette fusion ne mélange toutefois pas les usages personnels et professionnels. Un compte "Microsoft Entra" (le système d'identité utilisé par les entreprises et les établissements scolaires) reste distinct d'un compte Microsoft classique. Les données saisies côté professionnel ne circuleront donc pas vers le compte personnel, et inversement. Microsoft précise également qu'aucune modification n'affecte les contrôles de sécurité, de confidentialité, de conformité et d'administration déjà en place pour les organisations.

Certains testeurs Windows Insiders reçoivent déjà la mise à jour cette semaine, avant un lancement global des versions mobile et web à la mi-août, puis des applications Windows et Mac à la mi-septembre. Les fichiers partagés ou créés dans l'application Copilot autonome seront par ailleurs stockés dans OneDrive.

Plusieurs fonctions disparaissent au passage. C'est le cas des podcasts générés par l'IA, l'outil de recherche approfondie ("Deep Research") et les discussions de groupe qui ne seront plus accessibles après le 18 août 2026. L'éditeur recommande ainsi aux utilisateurs concernés d'exporter leur contenu avant cette échéance. Microsoft précise que ce chantier n'en est qu'à ses débuts, avec davantage de détails partagés dans les prochains mois..