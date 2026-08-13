Ce type de changement graphique, aussi mineur puisse-t-il paraître, touche pourtant à un symbole particulièrement identifiable pour des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.

Le logo coloré, dont le changement avait déchaîné les passions il y a déjà plus de dix ans, reste lui toujours le même. Malgré les critiques acerbes, Instagram avait tenu bon et réussi à imposer sa nouvelle identité visuelle. En sera-t-il de même pour cette nouvelle typographie ou la filiale de Meta cédera-t-elle à la vindicte populaire ? Réponse dans quelques semaines.