Instagram dévoile un nouveau look pour son logo, abandonnant la typographie cursive qui accompagnait l’application depuis une décennie. Le résultat, à mi-chemin entre script et caractères d’imprimerie, divise déjà largement la communauté.
Le logo textuel d’Instagram, affiché en haut de l’application depuis dix ans, vient de faire l’objet d’un lifting inattendu. Adam Mosseri, responsable de la plateforme, a lui-même dévoilé ce changement, conscient qu’il risquait de susciter la controverse. Une prudence qui s’est révélée fondée, tant la nouvelle typographie divise déjà les utilisateurs depuis son annonce.
Une typographie plus moderne qui interroge sur sa lisibilité
Le nouveau wordmark abandonne la calligraphie cursive emblématique adoptée par Instagram depuis une décennie, au profit d’un style hybride mêlant lettres attachées et caractères d’imprimerie. Un choix esthétique qui a immédiatement fait réagir : de nombreux commentateurs sur Instagram et Threads ont fait remarquer que la nouvelle version pouvait se lire « Instagzam » plutôt qu’Instagram, tant certaines lettres restent difficiles à distinguer les unes des autres.
Adam Mosseri a justifié cette évolution directement sur son compte, expliquant que le wordmark n’avait pas changé depuis dix ans et qu’il était temps de le rafraîchir. Selon ses propres mots, la nouvelle version se veut « plus épurée et plus moderne, avec des références à l'original et à la simplicité et au savoir-faire qui ont toujours fait Instagram ».
Des réactions partagées, entre nostalgie et scepticisme
Le dirigeant a également republié l’annonce sur son compte Threads, affichant ouvertement sa volonté de sonder les premières réactions à chaud de la communauté. Un geste qui trahit une certaine conscience du caractère clivant de la décision. Dans les faits, le consensus reste difficile à dégager : une partie des utilisateurs regrette la disparition de l’ancienne typographie cursive, devenue au fil du temps un élément identitaire fort de la marque, tandis que d’autres réactions, dont plusieurs semblent provenir de comptes automatisés, se limitent à des messages d’approbation génériques noyés sous une avalanche d’émojis.
Ce type de changement graphique, aussi mineur puisse-t-il paraître, touche pourtant à un symbole particulièrement identifiable pour des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.
Le logo coloré, dont le changement avait déchaîné les passions il y a déjà plus de dix ans, reste lui toujours le même. Malgré les critiques acerbes, Instagram avait tenu bon et réussi à imposer sa nouvelle identité visuelle. En sera-t-il de même pour cette nouvelle typographie ou la filiale de Meta cédera-t-elle à la vindicte populaire ? Réponse dans quelques semaines.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter
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