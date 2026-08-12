Apple a démontré que le marquage CE Dispositif Médical n'était pas le mur annoncé : sa fonction d'aide auditive est active sur plusieurs marchés européens depuis février 2025. Pas en France, où seul le test auditif est accessible, malgré des discussions engagées fin 2024 avec les autorités sanitaires.



Deux raisons. D'abord un cadre juridique strict : le Code de la santé publique réserve l'appareillage des déficients de l'ouïe aux audioprothésistes diplômés. Ensuite, et surtout, le contexte économique français est également très différent de celui des États-Unis. Avec le 100 % Santé, une offre d'aides auditives de classe I peut déjà être proposée sans reste à charge aux assurés éligibles. L'argument de démocratisation par le prix, central outre-Atlantique, est donc moins évident en France.



Samsung vise pour l'instant les États-Unis et « certains marchés approuvés », sans les détailler. Pour la France, aucune disponibilité n'est annoncée