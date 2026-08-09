En juin dernier, Apple avait relevé les prix de ses Mac, iPad et de la plupart de ses autres produits, invoquant une envolée des coûts de mémoire et de stockage. L'iPhone, l'Apple Watch, les AirPods, le Studio Display et les accessoires avaient alors été épargnés. La prochaine vague de hausses attendue par les analystes devait se concentrer sur l'iPhone 18 Pro, dont le lancement est prévu le mois prochain en compagnie de l'iPhone 18 Pro Max et du premier iPhone pliant d'Apple.

Les modèles standards iPhone 18 et iPhone 18e, eux, ne sont pas attendus avant le printemps 2027. L'iPhone 17 restera donc le produit d'entrée de gamme d'Apple pendant encore plusieurs mois, ce qui pourrait justifier un ajustement tarifaire indépendant du cycle de lancement habituel.