Et si l’iPhone 17 coûtait plus cher dès demain ? En effet, Apple pourrait réserver une mauvaise surprise aux futurs acheteurs : une mystérieuse rumeur venue de Chine évoque une hausse des tarifs dès le 10 août.
L'information provient du leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, qui a récemment publié un post faisant état de rumeurs sur un ajustement tarifaire imminent. Bien que la source ne confirme pas catégoriquement que la hausse aura lieu, elle pointe la date du 10 août comme échéance possible. La prudence s’impose d’autant plus que la publication reste vague sur les modèles concernés et sur l’ampleur de cette éventuelle hausse.
iPhone 17 : une gamme épargnée jusqu'ici par les hausses de juin
En juin dernier, Apple avait relevé les prix de ses Mac, iPad et de la plupart de ses autres produits, invoquant une envolée des coûts de mémoire et de stockage. L'iPhone, l'Apple Watch, les AirPods, le Studio Display et les accessoires avaient alors été épargnés. La prochaine vague de hausses attendue par les analystes devait se concentrer sur l'iPhone 18 Pro, dont le lancement est prévu le mois prochain en compagnie de l'iPhone 18 Pro Max et du premier iPhone pliant d'Apple.
Les modèles standards iPhone 18 et iPhone 18e, eux, ne sont pas attendus avant le printemps 2027. L'iPhone 17 restera donc le produit d'entrée de gamme d'Apple pendant encore plusieurs mois, ce qui pourrait justifier un ajustement tarifaire indépendant du cycle de lancement habituel.
Les modèles concernés encore indéterminés
Si une hausse venait à entrer en vigueur lundi prochain, c'est-à-dire demain à l'heure où nous écrivons ces lignes, son périmètre reste encore inconnu. Elle pourrait toucher l'ensemble de la gamme actuelle : iPhone 17e à 719 euros, iPhone 17 à 969 euros, iPhone Air à 1 229 euros, iPhone 17 Pro à 1 329 euros et iPhone 17 Pro Max à 1 479 euros, ou ne s'appliquer qu'à certains modèles. Apple n'a pour l'instant fait aucune déclaration officielle sur le sujet.
La prudence du leaker lui-même invite à ne pas tenir cette information pour acquise. Fixed Focus Digital a alimenté par le passé des rumeurs fiables sur les produits Apple, mais son dernier post reste délibérément ambigu sur la certitude d'un tel mouvement. Rendez-vous donc demain pour découvrir si cette hausse de prix s'est finalement concrétisée ou si l'iPhone 17 a, on l'espère, conservé ses tarifs actuels.
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