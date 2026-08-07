Parmi les modèles dans lesquels ENDLESSDOORS a été vérifié figurent notamment les CPE2801, WE2007, WE5931, WG259, WG3526 et Z8102AX-2DSIM. VulnCheck a publié la liste des modèles et versions de firmware examinés, sans pour autant garantir que toutes les variantes commercialisées par les différents revendeurs soient couvertes.



Pour un particulier, la première vérification consiste à relever la référence exacte de l'appareil, généralement inscrite sur l'étiquette du boîtier, ainsi que la version du firmware disponible dans son interface d'administration, puis à comparer ces informations aux données fournies par les chercheurs.



L'exercice est plus délicat pour les appareils rebadgés. Zbtlink exerce une activité OEM/ODM et certains de ses matériels sont commercialisés notamment sous les marques Wiflyer, ZBT ou ZBTWiFi. La référence commerciale peut donc être différente alors que le matériel ou le firmware reste très proche, voire identique.



VulnCheck fournit également plusieurs éléments permettant aux administrateurs réseau de rechercher ENDLESSDOORS, notamment les domaines, adresses IP de commande et de contrôle et règles de détection réseau associés à l'implant.



Dans ce contexte, changer le mot de passe administrateur ne suffira pas : le problème se situe directement dans le firmware et dispose déjà des privilèges root. C'est précisément ce qui rend ENDLESSDOORS beaucoup plus préoccupant qu'une vulnérabilité classique de routeur.