Dans le détail, Tengu s’appuie sur le watchdog matériel de l’appareil infecté, un dispositif présent dans de nombreux routeurs, boîtiers connectés et autres équipements embarqués. En temps normal, il sert à redémarrer automatiquement une machine qui ne répond plus. Pour éviter cela, le système lui envoie régulièrement un signal confirmant que tout fonctionne correctement.

Le malware détourne ce principe en confiant l’envoi de ces signaux à un processus secondaire camouflé derrière le nom d’un composant système. Le watchdog continue ainsi d’être alimenté tant que le processus principal de Tengu fonctionne. En revanche, dès qu’un administrateur l’interrompt, les signaux cessent et l’appareil redémarre automatiquement une trentaine de secondes plus tard, donnant aux autres mécanismes de persistance du botnet une nouvelle occasion de le relancer.

Pour préparer ce retour, Tengu peut se faire passer pour un service systemd lancé automatiquement avec le système, mais aussi glisser ses commandes dans des scripts exécutés au démarrage de l’appareil ou à l’ouverture d’un shell. Il multiplie ainsi les possibilités de relance, tout en rendant son propre exécutable immuable pour compliquer sa suppression. Un processus gardien vérifie également toutes les 60 secondes que le malware tourne encore et tente de le remettre en route dès qu’il s’arrête.

Tengu peut enfin endommager les utilitaires Linux utilisés pour arrêter ou redémarrer proprement la machine. Supprimer son processus à la hâte risque donc de provoquer exactement ce qu’il attend : un redémarrage, suivi d’une nouvelle tentative de lancement.