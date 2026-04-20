D’après les éléments relayés par Fortinet, l’attaque repose sur l’exploitation de CVE-2024-3721, une faille divulguée en avril 2024 et concernant les DVR TBK DVR-4104 et DVR-4216 jusqu’à la version 20240412. Les attaquants s’en servent pour déposer un script de téléchargement nommé dvr, chargé ensuite de récupérer une charge utile adaptée à l’architecture ARM, MIPS R3000 ou x86-64 de la machine visée.

Sur le plan technique, Nexcorium ressemble moins à une nouvelle famille de botnet qu’à une déclinaison de plus dans l’écosystème Mirai. Fortinet révèle en effet que son code reprend plusieurs éléments déjà observés dans d’autres variantes, dont un composant chargé de veiller au bon déroulement de l’infection, un autre consacré à la reconnaissance de nouvelles cibles sur le réseau, et enfin une partie dédiée aux attaques DDoS.

Le malware embarque aussi un exploit pour CVE-2017-17215, une ancienne faille visant les routeurs Huawei HG532, ainsi qu’une liste codée en dur de noms d’utilisateur et de mots de passe par défaut ou trop faibles, utilisée pour tenter des connexions Telnet sur d’autres appareils.

Si l’accès aboutit, il vérifie qu’il peut exécuter des commandes à distance, identifie le type de machine qu’il a en face de lui, puis adapte la suite de l’infection. Il communique enfin avec un serveur de contrôle distant pour recevoir les ordres à exécuter, puis peut déclencher plusieurs formes d’attaques DDoS, par saturation de trafic UDP ou TCP, ou encore par envoi massif de requêtes SMTP et VSE.