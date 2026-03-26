La vulnérabilité la plus importante, référencée CVE-2025-15517, permettait de contourner l’authentification sur certaines fonctions du serveur web embarqué dans le routeur. Concrètement, un attaquant pouvait lancer des actions qui auraient normalement dû être réservées à une personne déjà connectée, comme charger un nouveau firmware ou modifier la configuration de l’appareil.

Sur un routeur, ce n’est évidemment pas le genre de bug qu’on a envie de laisser traîner. Pouvoir toucher au firmware ou aux paramètres sans authentification n’a rien d’un banal raté de sécurité. TP-Link attribue d’ailleurs à la faille un score CVSS de 8.6, soit un niveau de sévérité suffisamment élevé pour justifier l’installation rapide du correctif.

Pour l’Archer NX600, sont concernés les firmwares antérieurs aux versions 1.3.0 Build 260309 sur la v3.0, 1.3.0 Build 260311 sur la v2.0 et 1.4.0 Build 260311 sur la v1.0.

Sur l’Archer NX500, il faut mettre à jour les versions antérieures à 1.5.0 Build 260309 sur la v2.0 et à 1.3.0 Build 260311 sur la v1.0.

Même constat, enfin, côté Archer NX210 et NX200, concernés par des firmwares antérieurs à la 1.3.0 Build 260309 sur les révisions v3.0 et à la 1.3.0 Build 260311 sur les v2.0 et v2.20. Pour le NX200 v1.0, les versions antérieures à la 1.8.0 Build 260311 sont elles aussi touchées.