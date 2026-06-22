D’après XLab, AryStinger a déjà compromis plus de 4 300 routeurs dans le monde. Les infections touchent surtout les D-Link DIR-850L et DIR-818LW, qui représentent à eux seuls l’essentiel des appareils repérés par les chercheurs, ainsi que quelques modèles Linksys et plusieurs autres références D-Link plus marginales.

La campagne s’appuie sur des failles anciennes, mais toujours exploitables sur des équipements qui n’ont pas été corrigés. XLab cite notamment CVE-2013-3307, une vulnérabilité d’injection de commandes dans une fonction de diagnostic de routeurs Linksys, et CVE-2016-5681, un débordement de mémoire dans l’interface de connexion de plusieurs modèles D-Link.

Une fois installé, le malware contacte son serveur de commande et attend les consignes. Il peut aussi déployer Dropbear, un serveur SSH léger, afin de maintenir un accès distant au routeur compromis. Les opérateurs peuvent alors utiliser ces appareils pour scanner des ports, identifier des services exposés, rechercher des sous-domaines ou rediriger du trafic en vue de mener des cyberattaques à grande échelle. AryStinger peut aussi modifier les réglages DNS du routeur, ce qui ouvre la voie à des redirections vers de faux sites, des pages de phishing ou des domaines malveillants, ainsi qu'à de la surveillance de trafic.

XLab a par ailleurs confirmé avoir identifié une version plus avancée d’AryStinger, écrite en Go, cette fois pensée pour cibler des serveurs NAS via CVE-2025-11837, une faille d’injection de code affectant l’outil QNAP Malware Remover. Cette variante peut scanner le réseau interne, exécuter des commandes et s’appuyer sur des outils de pentest open source. Sa diffusion semble toutefois plus limitée que celle observée sur les routeurs RTL819X.