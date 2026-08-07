Clap de fin après Android 17 pour de nombreux smartphones Samsung. Ces derniers profiteront encore au moins de mises à jour mineures de sécurité, mais certainement pas d’Android 18.
Samsung a annoncé que 19 de ses appareils ne recevront plus de mises à jour majeures de l’OS après Android 17. Ces smartphones et tablettes, des gammes Galaxy S, Z, A, M, F et Tab, profiteront encore de correctifs de sécurité pendant au moins un an, de quoi voir venir avant de remplacer votre ancien modèle.
Android 17, l’ultime mise à jour majeure
La version One UI 9.0, basée sur Android 17, a déjà été déployée sur les derniers appareils pliables de la marque. Elle sera prochainement étendue à d’autres modèles, dont ceux concernés par cette annonce.
Voici la liste des appareils qui ne recevront plus de mises à jour majeures après Android 17 :
- Galaxy S : S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy Z : Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy A : A54 5G, A34 5G, A24 4G
- Galaxy M : M54 5G, M34 5G
- Galaxy F : F54 5G, F34 5G
- Galaxy Tab : Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+, Tab S6 Lite (2024)
Cette liste tient compte de la politique de mises à jour de Samsung pour chaque appareil.
- Excellent écran
- Performances globales
- One UI 8.5 et les agents IA
Un support limité aux correctifs de sécurité
Bien que ces appareils ne recevront plus de nouvelles versions d’Android après One UI 9.0, ils continueront à bénéficier de mises à jour de sécurité pendant au moins douze mois. Certains pourraient également profiter d’une mise à jour mineure, One UI 9.5, toujours basée sur Android 17, d’ici 2027. En revanche, aucune nouvelle fonctionnalité majeure ne sera ajoutée après cette échéance.
Pour les utilisateurs concernés, s’ils souhaitent profiter des futures fonctionnalités logicielles, il faudra envisager un changement de smartphone. Samsung propose des appareils éligibles à sept mises à jour majeures d’Android, offrant une longévité accrue par rapport aux smartphones sus-mentionnés.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.