Sauf qu’Android a depuis appris à gérer sa mémoire seul. Sur un smartphone, une RAM pleine n’est pas un problème : c’est le signe que le système fait son travail, en gardant les applications dans un état suspendu, prêtes à s’ouvrir instantanément sans consommer de CPU. Quand la mémoire manque, un mécanisme interne — le Low Memory Killer — fait le ménage. Appuyer sur le bouton « Nettoyer » de Clean Master force la fermeture de ce qu'Android gère déjà. L’OS recharge ensuite immédiatement ce qui vient d’être tué, avec un pic CPU et une consommation batterie à la clé. Résultat : les performances se dégradent, l’autonomie diminue. L’exact opposé de ce qui est vendu.