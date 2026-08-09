Clean Master, Battery Doctor, Phone Cleaner : derrière ces applications censées optimiser votre smartphone se cache l’un des plus grands systèmes de collecte de données de l’histoire du Play Store. Plus d’un milliard de téléchargements, des centaines de millions de dollars détournés, et votre vie privée livrée clés en main.
Ces applications, vous les avez probablement croisées. Peut-être même installées. La promesse était simple : libérer de la RAM, refroidir le processeur, rallonger l’autonomie. L’interface rassurait, les compteurs montaient, les fusées décollaient. Sauf que derrière l’animation rassurante se cachait un modèle économique bâti sur la peur, le vol de données et la fraude publicitaire à grande échelle. Cheetah Mobile, l’éditeur de Clean Master, en est l’exemple le plus documenté. Comprendre comment ce système a fonctionné, c’est aussi comprendre pourquoi ces applications continuent d’exister sous d’autres noms.
Clean Master et la mécanique de l’inutile
Au début des années 2010, l’idée n’était pas absurde. Les smartphones tournaient avec 512 Mo de RAM, Android gérait mal les ressources, et fermer des applications en arrière-plan pouvait effectivement gratter un peu de réactivité. Les premiers « task killers » répondaient à un besoin réel, même marginal.
Sauf qu’Android a depuis appris à gérer sa mémoire seul. Sur un smartphone, une RAM pleine n’est pas un problème : c’est le signe que le système fait son travail, en gardant les applications dans un état suspendu, prêtes à s’ouvrir instantanément sans consommer de CPU. Quand la mémoire manque, un mécanisme interne — le Low Memory Killer — fait le ménage. Appuyer sur le bouton « Nettoyer » de Clean Master force la fermeture de ce qu'Android gère déjà. L’OS recharge ensuite immédiatement ce qui vient d’être tué, avec un pic CPU et une consommation batterie à la clé. Résultat : les performances se dégradent, l’autonomie diminue. L’exact opposé de ce qui est vendu.
De la fausse optimisation au mouchard industriel
Le vrai modèle de Cheetah Mobile n’était pas l’optimisation. C’était la donnée. Pour « nettoyer » un téléphone, ces applications demandaient l’accès aux contacts, aux journaux d’appels, aux SMS, à la localisation, à l’historique de navigation, aux réseaux Wi-Fi, et aux applications installées. Autrement dit : un profil complet de l’utilisateur, exploitable par la régie publicitaire maison, Cheetah Ads. Les données de stockage et d’usage servaient même à calibrer les alertes affichées « Votre téléphone est lent, cliquez pour réparer » pour maximiser les taux de clic.
La fraude allait encore plus loin. En 2018, la société d’analytics Kochava, en collaboration avec BuzzFeed News, révèle que Cheetah Mobile et Kika Tech pratiquaient le « click injection » : leurs applications surveillaient les nouvelles installations sur l’appareil, s’interposaient dans le processus de tracking et faisaient croire aux réseaux publicitaires qu’elles étaient à l’origine du téléchargement. Une commission perçue pour un acte qu'elles n’avaient pas provoqué, des millions de fois. Google retire plusieurs applications dans la foulée, puis bannit progressivement l’ensemble de l’écosystème Cheetah Mobile à partir de 2020. Au total, près de 600 applications radiées du Play Store.
Ce que votre téléphone fait déjà mieux
Le problème n’a pas disparu. Les mêmes acteurs se sont repositionnés sous les étiquettes VPN, antivirus ou économiseur de batterie, avec la même mécanique de sur-promesse anxiogène. La règle à retenir est simple : aucune application tierce ne propose une gestion de la RAM, du stockage ou de la batterie que votre système ne fait pas déjà, et mieux.
Pour le stockage, Android dispose de l’application Files by Google, iOS de Réglages > Général > Stockage iPhone. Si votre téléphone ralentit après quelques années, le coupable est presque toujours la batterie dégradée qui bride le CPU, visible dans vos paramètres. Et si votre appareil semble atone sans raison particulière, le redémarrer une fois par semaine règle plus de problèmes qu’un nettoyeur ne le prétend.
L’histoire de Clean Master illustre bien comment un besoin réel, même marginal, peut être transformé en business de la peur à grande échelle. Les outils ont changé de nom, pas de méthode. La prochaine fois qu’une application promet de « booster » votre téléphone en un tap, posez-vous la question inverse : qu’est-ce qu’elle demande en échange ?
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