Les applications CallPhantom ne volaient pas les journaux d’appels, elles les inventaient. D’après ESET, aucune d’entre elles ne disposait de fonctions capables de récupérer de vrais historiques de communication, encore moins ceux d’un numéro choisi par l’utilisateur. Elles ne demandaient d’ailleurs pas de permissions particulièrement intrusives, puisqu’elles n’en avaient pas besoin. Tout reposait sur une mise en scène assez rudimentaire, mais efficace, qui consistait à faire croire qu’une recherche était en cours, afficher quelques résultats partiels ou promettre leur envoi par mail, puis réclamer un paiement pour accéder à la suite.

Une fois le règlement effectué, les prétendus résultats n’avaient rien de confidentiel, ni même de réel. Les applications s’appuyaient sur des noms, des indicatifs pays, des modèles de messages et des horaires intégrés dans leur code, qu’elles mélangeaient à des numéros générés au hasard pour fabriquer de toutes pièces de faux journaux d’appels ou de faux historiques de communication. Dans d’autres cas, les résultats promis par mail ne sont même jamais arrivés.

La campagne a depuis été perturbée, les 28 applications signalées par ESET ayant été supprimées du Play Store. Elle visait a priori surtout l’Inde et, plus largement, la région Asie-Pacifique.

À noter enfin que si certaines applications sont passées par la facturation officielle du Play Store, ce qui doit en théorie permettre d’annuler un abonnement ou de demander un remboursement dans les conditions prévues par Google, d’autres se sont bien gardées d’emprunter ce chemin, redirigeant vers des paiements tiers, des liens externes ou des formulaires de carte bancaire intégrés aux applis malveillantes. Pour contester le paiement, il faudra alors se tourner vers sa banque ou le prestataire de paiement, signaler l’achat frauduleux, surveiller les prochains débits et demander le blocage ou le remplacement de la carte si ses coordonnées ont été saisies directement dans l’application.

Voici la liste complète des 28 applications Android à supprimer de votre smartphone :