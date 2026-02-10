Comme souvent dans ce type de campagne, le leurre repose sur une fausse alerte de sécurité, ici une publicité affirmant que le téléphone de la victime est compromis. On lui recommande alors de télécharger TrustBastion, présentée comme une solution tout-en-un capable de détecter les contenus suspects, les messages frauduleux ou les tentatives de phishing.

Dès son lancement, l’application affiche un faux écran de mise à jour imitant ceux du Google Play Store, exigeant une action immédiate pour continuer. Ce second téléchargement délivre en réalité un fichier APK qui installe un cheval de Troie d’accès à distance (RAT), capable d’observer, d’enregistrer et de manipuler tout ce qui s’affiche à l’écran.

Pour contourner les systèmes de détection basés sur la réputation des domaines ou sur l’analyse statique des fichiers, les attaquants s’appuient sur Hugging Face. Les charges utiles y sont hébergées dans des dépôts publics, et remplacées par de nouvelles versions toutes les 15 minutes. Chaque fichier APK ainsi généré adopte le même comportement, mais présente une empreinte différente du fait de la modification de son code, ce qui lui permet d’échapper aux solutions de sécurité fondées sur les signatures.

Une fois installée, la charge demande l’activation des services d’accessibilité. Cette permission, encore trop souvent accordée à la légère, donne en réalité un accès très large à l’ensemble des interactions de l’utilisateur ou de l’utilisatrice. En parallèle, le malware réclame d’autres droits sensibles liés à l’enregistrement d’écran, aux superpositions visuelles ou à la diffusion de contenu. Il peut ainsi espionner l’activité en temps réel, imiter des interfaces légitimes (bancaires ou système), et transmettre en arrière-plan une grande variété d’informations sensibles : identifiants de connexion, contenus saisis à l’écran, coordonnées bancaires ou données liées au verrouillage de l’appareil.