On retrouve à Taïwan des talents très recherchés dans la tech, notamment dans le domaine des semi-conducteurs. Un avantage que l'île veut préserver, face notamment aux assauts chinois.
Si Taïwan venait tout à coup à subir une attaque de la Chine, le monde s'en trouverait complètement déstabilisé. Une phrase qui illustre le poids important de la petie île dans le secteur de la tech, à cause de son écosystème exceptionnel, notamment dans les semi-conducteurs. Autant dire que Taïwan est un terrain de chasse de choix pour la Chine, qui souhaite à terme détrôner l'île dans le secteur des puces. Et tous les coups semblent permis ici.
17 entreprises chinoises visées par une enquête à Taïwan
Les entreprises chinoises font semble-t-il usage de tous les moyens, même illégaux, pour recruter des salariés taïwanais spécialisés dans des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs. C'est ce que l'on peut comprendre des enquêtes actuellement menées par les autorités locales.
En effet, selon le Taipei Times, la justice taïwanaise a lancé des enquêtes ces trois dernières semaines contre 17 entreprises chinoises. Il leur est reproché d'avoir tenté d'embaucher illégament des talents de la high-tech. Selon le ministère de la Justice, les enquêtes ont concerné six juridictions, 64 localisations, et ont entraîné l'interrogatoire de 114 personnes.
Taïwan est sur les dents depuis déjà 2020
Il faut dire qu'il ne s'agit pas d'un moment si surprenant que cela pour Taïwan. L'île a en effet mis en place une équipe spécialisée sur cette question à partir de 2020, et qui depuis a été très active, puisqu'elle a travaillé sur plus d'une centaine de dossiers.
Afin d'arriver à leurs fins, des entreprises chinoises changent de devanture, et tendent à se présenter comme des entreprises taïwanaises, ou comme des sociétés dont les capitaux viennent de l'étranger. Ensuite, elles « ouvrent des bureaux non autorisés ou ont recours à des agences de recrutement pour dissimuler leurs activités tout en débauchant des talents taïwanais ». Les enquêtes qui sont actuellement en cours ont débuté au mois d'avril dernier. Quel en sera le résultat ?
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