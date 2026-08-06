Les entreprises chinoises font semble-t-il usage de tous les moyens, même illégaux, pour recruter des salariés taïwanais spécialisés dans des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs. C'est ce que l'on peut comprendre des enquêtes actuellement menées par les autorités locales.

En effet, selon le Taipei Times, la justice taïwanaise a lancé des enquêtes ces trois dernières semaines contre 17 entreprises chinoises. Il leur est reproché d'avoir tenté d'embaucher illégament des talents de la high-tech. Selon le ministère de la Justice, les enquêtes ont concerné six juridictions, 64 localisations, et ont entraîné l'interrogatoire de 114 personnes.