Que vaut la barrette LPCAMM2 du nouveau Framework Laptop 13 Pro face à la mémoire vive unifiée d'un MacBook Pro M5 ? Un YouTuber s'est posé la question, et à standard LPDDR5X égal, la différence de débits s'avère substantielle d'un appareil à l'autre. Pour l'instant du moins.
269 euros pour 16 Go, 895 euros pour 32 Go et pas moins de 1790 euros en France pour 64 Go… le moins que l'on puisse dire, c'est que les modules de mémoire vive LPCAMM2 intégrés au nouveau Framework Laptop 13 Pro (et à quelques autres PC portables comme le ThinkPad P1 Gen 9 chez Lenovo) sont coûteux. Ces prix élevés sont dus en bonne partie à l'actuelle pénurie de mémoire vive, certes, mais aussi à la relative rareté de ces nouveaux modules, difficiles à trouver et fabriqués pour l'instant au compte-goutte par les géants de la RAM.
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LPCAMM2, une solution avantageuse…
Si l'on vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un vidéaste a voulu comparer les performances de ces précieuses barrettes à la mémoire LPDDR5X soudée directement sur la puce M5 d'un MacBook Pro de dernière génération.
Pour rappel, les barrettes LPCAMM2 (« Low Power Compression Attached Memory Module » de leur nom complet) ont pour avantage de loger de la mémoire vive LPDDR5X sur un module que l'on peut changer. De la mémoire que l'on trouve habituellement soudée sur la carte mère des PC portables ou, plus fréquemment, directement soudée sur le SoC, peut ainsi être remplacée tout en conservant les avantages du standard LPDDR5X, à savoir sa consommation énergétique plus restreinte et ses débits élevés.
Face aux modules SO-DIMM traditionnels (que Framework emploie notamment sur ses Framework Laptop 16 et Laptop 13 « non Pro »), une barrette LPCAMM2 offre donc de plus grandes performances, tout en consommant moins d'énergie et en occupant moins de place sur la carte mère que les deux barrettes SO-DIMM nécessaires au Dual Channel.
… mais pour l'instant limitée
Des avantages cumulés qui valent bien un tarif plus élevé selon Framework, même si les barrettes LPCAMM2 affichent (temporairement) des limites face à la mémoire LPDDR5X installée sur le MacBook Pro. C'est ce qu'a démontré le vidéaste Alex Ziskind dans une vidéo publiée cette semaine.
L'intéressé y compare notamment les performances du Framework Laptop 13 Pro et du MacBook Pro M5 en termes de mémoire vive, et mesure un écart notable en faveur de l'ordinateur d'Apple, dont la bande passante s'avère environ 30% plus importante : 136 000 Mo/s, contre 97 775 Mo/s en face.
Une différence notable qu'Alex Ziskind tend à imputer à la nature « unifiée » de la RAM sur le MacBook Pro (cette dernière étant solidaire de la puce M5) ; mais qui vient en fait de la différence de débit propre à la mémoire vive des deux appareils : 9 600 MT/s pour la LPDDR5X du MacBook Pro, et 7 467 MT/s pour la LPDDR5X intégrée au module LPCAMM2 du Laptop 13 Pro.
Le fossé est donc loin d'être négligeable. Pour l'instant, Framework ne peut toutefois pas faire grand-chose pour le combler, car les modules LPCAMM2 plus rapides ne sont pas encore produits à grande échelle.
Samsung à la rescousse ?
On sait en effet que Samsung travaille à la diffusion de modules LPCAMM2 allant jusqu'à 9600 MT/s, mais ces derniers peinent encore à se matérialiser. En février, l'un des cadres de Lenovo en Chine avait d'ailleurs partagé sur Weibo la photo d'une barrette de ce type, indiquant toutefois que la production en masse de ces modules n'avait pas encore été entamée par le géant coréen. Nous n'en avons pas eu de nouvelles depuis.
Ce que l'on retient quand même, c'est que ces modules plus performants sont malgré tout en chemin. Ils devraient théoriquement permettre au Framework Laptop 13 Pro de combler le retard décrit plus haut face aux appareils très haut de gamme de la concurrence. D'autant que ce dernier peut sans aucun problème gérer ces modules LPCAMM2 9600 MT/s. Les trois processeurs Intel Panther Lake proposés par Framework sur ce nouveau Laptop gèrent en effet nativement la LPDDR5X allant jusqu'à 9600 MT/s, et ce pour une capacité maximale de 96 Go.
La vraie question n'est donc pas de savoir si le Framework Laptop 13 Pro pourra faire un jour aussi bien que le MacBook Pro M5 en matière de mémoire vive. Il y parviendra. Reste à savoir quand, et surtout, à quel prix ? Compte tenu des tarifs détaillés en début d'article, le pire est à craindre.