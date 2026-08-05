Si l'on vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un vidéaste a voulu comparer les performances de ces précieuses barrettes à la mémoire LPDDR5X soudée directement sur la puce M5 d'un MacBook Pro de dernière génération.

Pour rappel, les barrettes LPCAMM2 (« Low Power Compression Attached Memory Module » de leur nom complet) ont pour avantage de loger de la mémoire vive LPDDR5X sur un module que l'on peut changer. De la mémoire que l'on trouve habituellement soudée sur la carte mère des PC portables ou, plus fréquemment, directement soudée sur le SoC, peut ainsi être remplacée tout en conservant les avantages du standard LPDDR5X, à savoir sa consommation énergétique plus restreinte et ses débits élevés.

Face aux modules SO-DIMM traditionnels (que Framework emploie notamment sur ses Framework Laptop 16 et Laptop 13 « non Pro »), une barrette LPCAMM2 offre donc de plus grandes performances, tout en consommant moins d'énergie et en occupant moins de place sur la carte mère que les deux barrettes SO-DIMM nécessaires au Dual Channel.