WhatsApp apporte aussi trois changements aux sondages. Les créateurs peuvent dorénavant programmer une date et une heure de fin, après lesquelles il n'est plus possible de voter. Ils peuvent également masquer l'identité des participants afin que les choix de chacun ne soient pas visibles par les autres membres. Autre ajout pratique : une question peut maintenant être modifiée pendant les 15 minutes qui suivent la publication du sondage. Cette possibilité permet notamment de corriger une faute ou de reformuler une question pour la rendre plus claire.

Pour couronner le tout, la messagerie aux trois milliards d'utilisateurs permet à présent de créer rapidement un nouveau groupe à partir des membres d'une discussion existante, sans avoir à les ajouter un par un. WhatsApp présente cette fonction comme un moyen de créer rapidement une discussion parallèle, par exemple pour organiser une surprise ou échanger sur un sujet précis sans encombrer la conversation principale.

Ces trois nouveautés sont disponibles sur iOS et Android et leur déploiement a déjà commencé. Si elles ne sont pas encore accessibles, il vous faudra simplement patienter quelques jours et veiller à utiliser la dernière version de WhatsApp.