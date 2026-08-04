Les discussions de groupe continuent d’évoluer pour rendre les échanges plus simples et plus fluides, même lorsque les participants sont nombreux. WhatsApp introduit notamment une nouvelle mention permettant d’alerter tout le monde en une seule fois, tout en renforçant les options de contrôle autour des sondages.
WhatsApp mise essentiellement sur les discussions de groupe dans ses nouvelles annonces. La messagerie revient notamment sur sa mention permettant de prévenir tous les participants simultanément, tout en ajoutant trois options aux sondages et en simplifiant la création d'un nouveau groupe à partir d'une conversation existante.
WhatsApp : une mention pour prévenir tous les membres d'un groupe
Déjà aperçue dans de précédentes versions de l'application, la mention « @tous » est désormais mise en avant par WhatsApp dans le cadre de ses nouvelles fonctions dédiées aux groupes. Elle permet de notifier l'ensemble des membres d'une discussion en une seule fois, plutôt que de devoir les sélectionner individuellement. Cette fonction est pensée pour les messages qui nécessitent une réaction rapide ou qui concernent directement tous les participants. WhatsApp cite notamment les changements de dernière minute, les dates limites liées à un événement ou encore l'annonce de la fermeture d'une école ou d'un bureau.
Une restriction s'applique toutefois aux groupes de plus de 32 membres : dans ce cas, seuls les administrateurs peuvent utiliser la mention collective. Celle-ci peut par ailleurs déclencher une notification même lorsque la discussion est mise en sourdine. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas recevoir ce type d'alerte peuvent néanmoins désactiver spécifiquement les notifications liées à la mention « @tous » dans leurs paramètres.
Les groupes et les sondages gagnent en souplesse
WhatsApp apporte aussi trois changements aux sondages. Les créateurs peuvent dorénavant programmer une date et une heure de fin, après lesquelles il n'est plus possible de voter. Ils peuvent également masquer l'identité des participants afin que les choix de chacun ne soient pas visibles par les autres membres. Autre ajout pratique : une question peut maintenant être modifiée pendant les 15 minutes qui suivent la publication du sondage. Cette possibilité permet notamment de corriger une faute ou de reformuler une question pour la rendre plus claire.
Pour couronner le tout, la messagerie aux trois milliards d'utilisateurs permet à présent de créer rapidement un nouveau groupe à partir des membres d'une discussion existante, sans avoir à les ajouter un par un. WhatsApp présente cette fonction comme un moyen de créer rapidement une discussion parallèle, par exemple pour organiser une surprise ou échanger sur un sujet précis sans encombrer la conversation principale.
Ces trois nouveautés sont disponibles sur iOS et Android et leur déploiement a déjà commencé. Si elles ne sont pas encore accessibles, il vous faudra simplement patienter quelques jours et veiller à utiliser la dernière version de WhatsApp.