Jusqu'ici, un appel WhatsApp depuis un ordinateur passait par l'application de bureau, comme sur mobile. Les utilisateurs peuvent désormais lancer ou recevoir un appel individuel ou de groupe directement depuis un onglet de navigateur, sans télécharger d'application. Les appels restent chiffrés de bout en bout, sans limite de durée ni frais. Le navigateur reprend aussi les fonctions déjà disponibles sur les autres appareils, comme le partage d'écran, les réactions et un onglet dédié qui conserve l'historique des appels et les favoris.

Deuxième nouveauté : le transfert d'appel. Il permet de faire passer un appel de groupe en cours d'un appareil à un autre sans raccrocher. Il sera donc possible de transférer un échange d'un smartphone ou d'une tablette vers WhatsApp Web ou sur l'application de bureau une fois de retour chez soi, pour collaborer sur un écran plus grand, et inversement.

WhatsApp introduit également une salle d'attente pour les appels de groupe. Lorsqu'un lien d'appel est créé avec l'option "Approbation nécessaire pour rejoindre l'appel" activée, les personnes qui souhaitent participer sont redirigées vers cet espace, le temps que l'organisateur les autorise à rejoindre l'appel. Il s'agit ici plutôt d'imiter les solutions de visioconférence professionnelle comme Meet ou Zoom.

Cette mise à jour s'enrichit au passage de QuickHD pour afficher une image nette dès les premières secondes d'un appel ainsi que d'une option de suppression du bruit qui filtre les sons environnants pour ne conserver que la voix de l'interlocuteur. Cette option peut être gérée depuis les paramètres d'appel.

L'équipe a commencé dès le mois de février à tester les appels vocaux et vidéo sur WhatsApp Web auprès d'une poignée d'utilisateurs. En janvier dernier, la filiale de Meta planchait sur des liens d'appel de groupe pouvant être partagés. C'est d'ailleurs cette brique qui sert aujourd'hui de point d'entrée à la salle d'attente.