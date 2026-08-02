Les opérateurs télécoms ont été sensibles à la gravité de ces feux en proposant, depuis le 27 juillet pour Orange et Bouygues Telecom, 200 Go de data aux abonnés sinistrés, avec appels et SMS illimités côté Orange. Le tout, de façon automatique, sans aucune manipulation à effectuer côté client. L'opérateur historique a aussi mobilisé ses SafetyCase, des bulles Wi-Fi de secours capables de fonctionner même sans électricité, et proposé aux professionnels une data illimitée, en plus d'une remise en état express de ses infrastructures abîmées par le feu.