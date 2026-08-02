Après Orange et Bouygues Telecom, c'est au tour de Free de se mobiliser face aux incendies qui touchent plusieurs régions françaises. L'opérateur offre 200 Go de data supplémentaires aux abonnés concernés.
Depuis une dizaine de jours, plusieurs régions françaises affrontent des incendies difficiles à maîtriser, de la Gironde au Var, en passant par les Landes et la Corse, elle aussi meurtrie par les flammes. Après avoir déployé une station mobile provisoire à Bordeaux pour les évacués du Parc des Expos, Free est monté d'un cran ce week-end. L'opérateur de Xavier Niel a décidé d'offrir une enveloppe de 200 Go à cinq départements sinistrés, sans la moindre démarche à effectuer.
Orange, Bouygues Telecom et Free en première ligne face aux incendies
La Gironde et les Landes ont vécu, depuis le 22 juillet, au rythme des incendies, avec des dizaines de milliers d'hectares partis en fumée, des centaines de milliers de personnes évacuées et de nombreuses maisons détruites. La situation s'est stabilisée grâce à une météo plus clémente, et les habitants peuvent progressivement rentrer chez eux, tandis que le Var et la Corse affrontent, eux, des feux tout aussi imprévisibles, sous alerte orange.
Les opérateurs télécoms ont été sensibles à la gravité de ces feux en proposant, depuis le 27 juillet pour Orange et Bouygues Telecom, 200 Go de data aux abonnés sinistrés, avec appels et SMS illimités côté Orange. Le tout, de façon automatique, sans aucune manipulation à effectuer côté client. L'opérateur historique a aussi mobilisé ses SafetyCase, des bulles Wi-Fi de secours capables de fonctionner même sans électricité, et proposé aux professionnels une data illimitée, en plus d'une remise en état express de ses infrastructures abîmées par le feu.
Free, de son côté, a choisi un angle plus terrain au départ. Le 29 juillet, l'opérateur a déployé une station mobile provisoire au Parc des Expos de Bordeaux, dont les 80 000 m² de halles pouvaient accueillir jusqu'à 6 000 personnes assises et 10 000 debout. De quoi soulager un réseau mis à mal par des antennes hors service et l'afflux massif d'évacués sur un même point. Tesla a même offert la recharge gratuite dans ses Superchargeurs aux sinistrés. Mais revenons à Free !
Free étend son offre de 200 Go à cinq départements sinistrés
Samedi, Free est allé plus loin. Dans un court communiqué, l'opérateur a annoncé que les abonnés mobiles situés en Gironde, dans les Landes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse et le Var reçoivent automatiquement 200 Go d'internet supplémentaires, valables 30 jours en France métropolitaine, histoire de tenir le siège si le feu s'attarde.
Les abonnés qui ne bénéficient pas déjà d'une offre avec data illimitée en profitent automatiquement, sans la moindre démarche à effectuer. Un SMS de confirmation suffit à les prévenir. Le communiqué précise que pour les abonnés Free qui ont un Forfait Free 5G+ ou les titulaires d'un abonnement mobile Free Max, déjà couverts par des Go illimités, cela ne change rien.
Ce dimanche 2 août, l'incendie de Gironde reste fixé mais non éteint, des points chauds subsistent sur ses 240 kilomètres de lisières, tandis que le feu du Var, à Correns notamment, se stabilise après avoir parcouru environ 1 250 hectares, grâce à la mobilisation de 1 300 pompiers. Le Premier ministre Sébastien Lecornu assure que les incendies sont désormais « sous contrôle » à l'échelle nationale, même si le bilan dépasse déjà les 117 000 hectares brûlés depuis le début de l'année en France. La solidarité affichée par Free, Orange et Bouygues Telecom aura, au moins, permis à des milliers de sinistrés de rester joignables durant la crise.