Après Starlink, c'est au tour de Tesla de proposer une aide gratuite aux sinistrés des incendies qui touchent la France et l'Espagne. Le constructeur ouvre ses Superchargeurs sans facturation dans les zones concernées, jusqu'au 5 août.
Pour nombre d'entre nous, cet été ne rime pas avec vacances et détente. Des incendies ravagent la Gironde en France et plusieurs zones autour de Madrid en Espagne. La solidarité s'organise partout, chacun apporte l'aide qu'il peut en fonction de ses moyens et compétences. Même depuis les États-Unis où Elon Musk a, comme à son habitude, ajouté sa pierre à l'édifice. Après avoir proposé de connecter les sinistrés à Starlink, Tesla a annoncé la gratuité de ses Superchargeurs dans les zones touchées, en France comme en Espagne.
Starlink s'est en effet dit prêt à activer gratuitement son réseau mobile d'urgence sur le sol français, déjà en fonction depuis la veille en Espagne. Mais contrairement à Tesla, dont la mesure est effective, Starlink attend toujours un feu vert réglementaire des autorités françaises.
Tesla suspend la facturation de ses Superchargeurs dans les zones sinistrées
Le constructeur californien a averti mardi soir ne plus facturer ses stations de recharge rapide dans le sud-ouest de la France et dans deux régions d’Espagne. Cinq sites français sont concernés, à Arès, Biganos, Mérignac, Bordeaux Lac et Bègles, ainsi que quatre sites espagnols, à Castellón, Sagunto, Fuenlabrada et Majadahonda. Tesla applique cette gratuité du 29 juillet au 5 août, le temps que les pompiers reprennent le contrôle des foyers actifs. Comme ses stations restent ouvertes aux voitures d’autres marques depuis un programme pilote lancé en 2022, la gratuité profite à une clientèle bien plus large que les seuls propriétaires Tesla. Aucun autre opérateur de recharge, local ou national, n’a pour l’instant emboîté le pas au constructeur. Les habitants évacués, souvent contraints de se reloger à leurs frais pendant plusieurs jours, profitent d’une charge en moins. Les secours et les taxis, très sollicités dans ces régions, en bénéficient également.
Un séisme a par ailleurs frappé le sud du Japon, sur l'île de Kyushu, et Tesla y applique la même gratuité sur dix stations, sur la même période du 29 juillet au 5 août. Fukuoka concentre cinq d'entre elles, tandis que Kitakyushu, Oita, Kumamoto, Miyazaki et Kagoshima en comptent chacune une.
Starlink attend le feu vert de la France
Nous vous rapportions hier que le compte officiel de Starlink a annoncé sur X sa disponibilité immédiate pour activer gratuitement son service mobile en France, sous réserve d’une autorisation réglementaire. Ce service, Direct-to-Cell, permettrait aux smartphones compatibles LTE d’envoyer des SMS lorsque les antennes terrestres tombent en panne ou brûlent. La veille, en Espagne, Starlink l’avait déclenché en pleine crise, dans la région de Madrid touchée elle aussi par les feux. MasOrange a piloté le partenariat technique. Les clients Movistar en ont profité également, sans manipulation nécessaire sur leur téléphone.
En France, ça coince, et l’obstacle est réglementaire. Starlink Mobile doit exploiter des fréquences de téléphonie mobile appartenant à l’État et concédées aux opérateurs historiques. Sans dérogation de l’Arcep ou accord avec l’un des quatre opérateurs nationaux, l’entreprise n’a pas le droit d’émettre sur ces bandes. Pendant que Starlink patiente, Orange et Bouygues Telecom ont agi dès lundi soir, avec 200 Go de data offerts et les appels illimités pour leurs abonnés sinistrés, sans démarche à effectuer. Tout s’active automatiquement et ne dépend ni d’un régulateur ni de fréquences supplémentaires, contrairement à l’offre de Starlink. David Goldman, vice-président des affaires réglementaires satellitaires chez SpaceX, a nommé l'Arcep et l’ANFR, les deux régulateurs des télécommunications et des fréquences, ainsi que le COGIC, la cellule de crise interministérielle de la Sécurité civile. Et quand on sait que le régulateur français a déjà retiré deux autorisations à Starlink en quatre ans, avant de les rétablir, on imagine qu’une nouvelle demande pourrait prendre du temps, même en pleine urgence.
Cette double offre n’est pas une première pour les deux entreprises que dirige Elon Musk. En 2021, Tesla a supprimé la facturation de ses Superchargeurs en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, frappés par des inondations meurtrières. Trois ans plus tôt, la marque a étendu à distance l’autonomie de ses véhicules en Floride, sur la trajectoire de l’ouragan Irma. Starlink, de son côté, a déployé 200 antennes satellite à Mayotte après le passage du cyclone Chido, fin 2024. Un an plus tard, lors des incendies de Los Angeles, l'entreprise a de nouveau distribué des terminaux gratuits, cette fois épaulée par une flotte de Cybertruck. Pure stratégie de communication, démagogie ou réel philanthropisme, toujours est-il que toute aide est la bienvenue.