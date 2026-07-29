Nous vous rapportions hier que le compte officiel de Starlink a annoncé sur X sa disponibilité immédiate pour activer gratuitement son service mobile en France, sous réserve d’une autorisation réglementaire. Ce service, Direct-to-Cell, permettrait aux smartphones compatibles LTE d’envoyer des SMS lorsque les antennes terrestres tombent en panne ou brûlent. La veille, en Espagne, Starlink l’avait déclenché en pleine crise, dans la région de Madrid touchée elle aussi par les feux. MasOrange a piloté le partenariat technique. Les clients Movistar en ont profité également, sans manipulation nécessaire sur leur téléphone.

En France, ça coince, et l’obstacle est réglementaire. Starlink Mobile doit exploiter des fréquences de téléphonie mobile appartenant à l’État et concédées aux opérateurs historiques. Sans dérogation de l’Arcep ou accord avec l’un des quatre opérateurs nationaux, l’entreprise n’a pas le droit d’émettre sur ces bandes. Pendant que Starlink patiente, Orange et Bouygues Telecom ont agi dès lundi soir, avec 200 Go de data offerts et les appels illimités pour leurs abonnés sinistrés, sans démarche à effectuer. Tout s’active automatiquement et ne dépend ni d’un régulateur ni de fréquences supplémentaires, contrairement à l’offre de Starlink. David Goldman, vice-président des affaires réglementaires satellitaires chez SpaceX, a nommé l'Arcep et l’ANFR, les deux régulateurs des télécommunications et des fréquences, ainsi que le COGIC, la cellule de crise interministérielle de la Sécurité civile. Et quand on sait que le régulateur français a déjà retiré deux autorisations à Starlink en quatre ans, avant de les rétablir, on imagine qu’une nouvelle demande pourrait prendre du temps, même en pleine urgence.

Cette double offre n’est pas une première pour les deux entreprises que dirige Elon Musk. En 2021, Tesla a supprimé la facturation de ses Superchargeurs en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, frappés par des inondations meurtrières. Trois ans plus tôt, la marque a étendu à distance l’autonomie de ses véhicules en Floride, sur la trajectoire de l’ouragan Irma. Starlink, de son côté, a déployé 200 antennes satellite à Mayotte après le passage du cyclone Chido, fin 2024. Un an plus tard, lors des incendies de Los Angeles, l'entreprise a de nouveau distribué des terminaux gratuits, cette fois épaulée par une flotte de Cybertruck. Pure stratégie de communication, démagogie ou réel philanthropisme, toujours est-il que toute aide est la bienvenue.