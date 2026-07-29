Dans l'agglomération bordelaise, un point est devenu le lieu de rassemblement de tous les évacués du secteur, à la suite des incendies en Gironde : le Parc des Expos de Bordeaux. Et c'est là où Free a décidé d'agir pour apporter son soutien à ceux qui ont dû quitter en urgence leur domicile.

L'opérateur des télécommunications vient en effet d'annoncer, dans un message posté sur son compte X, qu'il déployait une station mobile provisoire au Parc des Expos de Bordeaux. Cette antenne va permettre d'assurer la continuité et la qualité des communications pour les évacués.