Les incendies en Gironde ont entraîné de nombreuses évacuations. Et Free fait un geste pour les personnes qui ont dû fuir.
Les incendies inédits qui ravagent actuellement le sud-ouest de la France sont l'occasion pour les acteurs privés de multiplier les gestes en faveur de la population. Tesla a ainsi offert de la recharge gratuite dans ses stations Superchargeurs, quand Orange et Bouygues Telecom offrent de grosses enveloppes de data aux personnes sinistrées. Et Free à son tour aujourd'hui fait un geste remarqué.
Free déploie une station mobile provisoire au Parc des Expos de Bordeaux
Dans l'agglomération bordelaise, un point est devenu le lieu de rassemblement de tous les évacués du secteur, à la suite des incendies en Gironde : le Parc des Expos de Bordeaux. Et c'est là où Free a décidé d'agir pour apporter son soutien à ceux qui ont dû quitter en urgence leur domicile.
L'opérateur des télécommunications vient en effet d'annoncer, dans un message posté sur son compte X, qu'il déployait une station mobile provisoire au Parc des Expos de Bordeaux. Cette antenne va permettre d'assurer la continuité et la qualité des communications pour les évacués.
Les évacués vont pouvoir bénéficier d'une connexion assurée
Cette aide sera la bienvenue. Car le réseau, dans ces conditions, peut être aisément saturé, du fait d'un côté de la mise hors service d'un certain nombre d'antennes (brûlées, ou alors victimes d'un incendie ayant eu lieu dans les environs) et de l'autre, d'une trop grande concentration d'utilisateurs sur un même point. Et c'est ce deuxième phénomène qui pourrait faire mal à Bordeaux.
Le Parc des Expos affiche en effet une capacité d'accueil qui peut aller jusqu'à 6 000 personnes assises (et 10 000 personnes debout). À cette heure, plusieurs milliers de personnes évacuées ont trouvé refuge au sein de cette installation, qui comprend au total 4 halles, pour 80 000 m2 d'espaces couverts. Va-t-on voir dans les prochains jours d'autres opérateurs lancer le même genre d'initiative ?